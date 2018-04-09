МЭР не поддержало идею разрешить сетям занимать больше 25% рынка

Минэкономразвития не поддержало идею разрешить торговым сетям занимать более 25 процентов рынка. Именно такой порог установлен сейчас. В ведомстве считают, что крупные торговые сети имеют унифицированный подход к формированию товарного ассортимента, который не позволяет местной продукции занять большую долю на прилавках.

Таким образом, как подчеркнули в Минэкономразвития, увеличение доли торговых сетей может снизить эффективность малых и средних предприятий, создающих новые производства, в том числе в рамках политики импортозамещения.

Также в качестве аргумента приводится мнение региональных властей, которые указывают, что нововведение негативно скажется на развитии других форматов торговли: ярмарок, розничных рынков, нестационарных и мобильных торговых объектов, ограничит конкуренцию.