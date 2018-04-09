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МЭР не поддержало идею разрешить сетям занимать больше 25% рынка
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МЭР не поддержало идею разрешить сетям занимать больше 25% рынка 

Российская Газета 17 минут назад
Минэкономразвития не поддержало идею разрешить торговым сетям занимать более 25 процентов рынка. Именно такой порог установлен сейчас. В ведомстве считают, что крупные торговые сети имеют унифицированный подход к формированию товарного ассортимента, который не позволяет местной продукции занять большую долю на прилавках.
Таким образом, как подчеркнули в Минэкономразвития, увеличение доли торговых сетей может снизить эффективность малых и средних предприятий, создающих новые производства, в том числе в рамках политики импортозамещения.
Также в качестве аргумента приводится мнение региональных властей, которые указывают, что нововведение негативно скажется на развитии других форматов торговли: ярмарок, розничных рынков, нестационарных и мобильных торговых объектов, ограничит конкуренцию.
С предложением разрешить торговым сетям превышать долю в 25 процентов в регионе выступил Минпромторг. Превышать порог возможно в двух случаях: если сети вводят в эксплуатацию торговый объект, который был приобретен до достижения доли сети в 25 процентов, а также при открытии дополнительных торговых площадей на земельном участке, арендованном до превышения доли на рынке. Ранее свое отрицательное заключение дала Федеральная антимонопольная служба.
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