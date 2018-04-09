Эксперт прокомментировал рост курсов доллара и евро

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал в беседе с RT рос курсов доллара и евро в ходе торгов.

«Такой рост связан с новыми санкциями, которые были введены против России со стороны США, и, прежде всего, которые отразились на компании «РУСАЛ». Сегодня довольно жаркий день, когда падают все основные российские индексы. Индекс ММВБ падает на 9% — это много в рамках одного дня. Валюта также оказывается под давлением, в начале дня доллар возрастает на 1,18 рубля, евро на 1,46 рубля. Это большие суммы. Многим компаниям стал закрыт иностранный рынок, при этом большая часть долгов у них до сих пор номинирована в иностранной валюте, эту валюту где-то и как-то нужно брать — самый главный и важный вопрос», — отметил Шабанов.

По словам эксперта, такие обвалы не будут длиться долго, и постепенно рынок восстановится.

«Большинство экспертов сходятся во мнении, что сейчас ситуация развивается не в пользу России и российской валюты. Рубль будет сдавать свои позиции, но большие обвалы долго длиться не будут, постепенно рынок успокоится», — заключил Шабанов.

9 апреля курс евро на торгах Московской биржи повышался до 72,82 руб. впервые с 16 сентября 2016 года. Курс доллара на бирже вырос до 59,10 руб.

6 апреля Минфин США ввёл санкции в отношении 17 российских госслужащих, семи бизнесменов и 12 компаний.