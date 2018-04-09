Минск рассчитывает увеличить поставки товаров на рынок ЕС

Именно в «наличии высокой мотивации у производителей» усматривает возможность наращивания поставок белорусских товаров на европейский рынок первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко . Об этом высокопоставленный дипломат, которого цитирует БЕЛТА, заявил в интервью журналу «Директор».

Отметив, что европейский рынок высококонкурентен, Евдоченко в то же время обратил внимание, что его возможности огромны. Свыше 500 млн населения ЕС формируют солидный рынок корпоративных и частных потребителей. Дипломат напомнил, что «в 2012 году объемы белорусского экспорта товаров в ЕС превысили $17,5 млрд После последующих нескольких лет сокращения торговли с ЕС в марте 2017 года начался рост, который уже перешел в устойчивую тенденцию».

По результатам прошлого года, по словам Андрея Евдоченко, экспорт в страны ЕС «увеличился на 39,2% и составил $7,9 млрд Доля ЕС в экспорте РБ возросла c 24,0% до 26,9%»".

Беларусь, конкретизировал цифровую статистику первый замминистра, существенно нарастила продажи в Евросоюз «грузовых автомобилей, изделий из нелигированной стали, лесоматериалов, ДСП, калийных удобрений». В стоимостном выражении наибольший прирост экспорта приходится на нефть и нефтепродукты (55%), добавил он.

"Системной проблемой поставок на европейский рынок является невысокая доля наукоемких высокотехнологичных товаров. В структуре экспорта превалируют продукты нефтепереработки, сырье и товары с низкой добавленной стоимостью", — признал Евдоченко и акцентировал внимание на том, что для продвижения на континентальный рынок требуются товары, способные удовлетворить избирательный вкус европейских потребителей. «Это совершенно другие стандарты, другой дизайн, другой маркетинг, а также соответствующая товаропроводящая сеть», — заметил первый заместитель министра.