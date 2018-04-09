Ещё
Инфляция в РФ: определяющим будет период с августа по октябрь, — Владимир Тихомиров, главный экономист ФГ БКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инфляция в РФ: определяющим будет период с августа по октябрь, — Владимир Тихомиров, главный экономист ФГ БКС 

Прайм 47 минут назад
Однако определяющую роль для результата за год и решений ЦБ по ставке будет играть инфляция в августе-октябре.
Потребительские цены в России в марте выросли на 0.3% м/м, что совпало с нашими оценками и консенсус-прогнозом (по 0.3% м/м). Таким образом, в годовом выражении инфляция ускорилась до 2.4% г/г по сравнению с 2.2% в январе-феврале. Главным драйвером стали цены на продовольствие (0.5% м/м), тогда как динамика цен на непродовольственные потребительские товары (0.2% м/м) и стоимость коммунальных услуг населению (0.1% м/м) была умеренной. В прошлом месяце цены на овощи и фрукты выросли на 4.2% м/м из-за эффекта сезонности, что вполне типично для этого времени года. Однако в прошлом году цены на эту категорию товаров повысились всего на 0.3% м/м, поскольку укрепление рубля ограничило традиционное удорожание импортных товаров.
Инфляция в 2018 г. будет в значительной степени зависеть от базы прошлого года, поскольку эффект от прочих факторов (курс рубля и перспективы урожая) остается несущественным. Таким образом, после ускорения годовой инфляции в марте (в марте 2017 г. месячный рост цен оказался на историческом минимуме 0.1%) можно ожидать стабилизации динамики с последующим замедлением до 2.1% г/г в июне (в июне прошлого года месячная инфляция подскочила до 0.6% м/м).
Определяющим будет период с августа по октябрь
В августе 2017 г. была зафиксирована самая существенная дефляция цен в России за всю новейшую историю (-0.5% м/м), за которой последовал еще один месяц отрицательных темпов роста цен (в сентябре 2017 г. цены снизились на 0.1% м/м). В текущем году такая сильная дефляция маловероятна, т.е. начиная с 3К18 в годовом выражении цены могут начать снова расти. Динамика этого процесса будет определяющей для решений ЦБ по ставке во 2П18. Исходя из нашего прогноза инфляции на конец 2018 г. на уровне 4% г/г, мы ожидаем, что ключевая ставка составит 7%. Если инфляция на конец 2018 г. окажется ниже, ЦБ получит больше пространства для маневра — возможно снижение ставки до 6.25-6.5%, если рост цен не превысит 3-3.5% г/г.
Прайм: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у банка "ВВБ" ЕС и ЕК не поддержат "Северный поток-2", однако о санкциях речи не идет Дерипаска проанализирует ситуацию с санкциями США после Пасхи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»106
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии247
Степаненко покидает Россию66
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1049
Швыряющая младенцев медработница попала на видео30
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение