Раскрыт план правительства по спасению олигархов

Раскрыты планы правительства по спасению попавших под санкции олигархов

Офшоры могут быть размещены на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский. Законопроект разработан в Минэкономразвития , сейчас документ согласуется с профильными ведомствами, принять его планируется в весеннюю сессию.

Как пояснил собеседник издания, желающие вернуть деньги в Россию смогут сделать это быстро и без налогов: проект разрешает перенести иностранные структуры из других стран, в том числе офшоров, сохранив их правовую форму. Для этого резиденты зон смогут получить статус международной предпринимательской компании, который дает возможность зарегистрировать компанию за один день, а часть сведений не раскрывать.

9 апреля рухнул рубль и российский фондовый и рынок. За день все бизнесмены из списка потеряли более около 14 миллиардов долларов своего совокупного состояния.