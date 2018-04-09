10 самых кредитоспособных регионов России

Москва , 9 апреля — «Вести. Экономика». " РИА Рейтинг" рассчитало индекс кредитоспособности регионов РФ за 2017 год. В 2017 году сохранилась тенденция к улучшению кредитоспособности большинства российских регионов, однако в некоторых субъектах РФ долговая нагрузка остается на очень высоком уровне, что негативно влияет на кредитоспособность. Об этом свидетельствует динамика индекса кредитоспособности регионов РФ, рассчитываемого экспертами агентства «РИА Рейтинг». Ниже мы расскажем о самых кредитоспособных регионах России. 1. Москва

Индекс кредитоспособности: 100,0Как поясняют аналитики, важнейшим фактором, повлиявшим на рост индекса, стало сокращение объемов государственного долга и рост доходов региональных бюджетов. В 2017 году суммарный объем государственного долга всех российских регионов уменьшился на 1,6%, следует из обзора. 2. Санкт-Петербург

Индекс кредитоспособности: 100,0 При этом объем доходов региональных бюджетов всех субъектов РФ увеличился по сравнению с 2016 годом на 9%, а объем налоговых и неналоговых доходов — на 9,1%. Налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета выросли в 70 регионах. 3. Татарстан

Индекс кредитоспособности: 98,1Сокращение долга на фоне роста доходов привело к снижению уровня долговой нагрузки. Так, отношение суммарного госдолга регионов на 1 января 2018 года к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов за 2017 год составило 30,5%, что на 3,3 процентного пункта ниже, чем по итогам предыдущего года. Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета снизилось у 61 субъекта РФ. 4. Московская область

Индекс кредитоспособности: 97,3Позитивное влияние на значение индекса также оказало сокращение числа субъектов РФ, региональные бюджеты которых исполнены с дефицитом. По итогам 2017 года их было 37, а в предыдущем году — 58. 5. Ленинградская область

Индекс кредитоспособности: 94,0Кроме того, в 2017 году во многих регионах наблюдалась позитивная динамика экономических показателей, что создало базу для улучшения кредитоспособности. В 2017 году рост промышленного производства был зафиксирован в 73 субъектах РФ, что на 12 больше, чем в предыдущем году. Увеличилось число регионов с позитивной динамикой и других экономических показателей. 6. Тюменская область

Индекс кредитоспособности: 93,7Общее улучшение макроэкономической ситуации вкупе с позитивными изменениями в бюджетной сфере обусловили рост кредитоспособности многих российских регионов, о чем свидетельствует повышение индекса кредитоспособности. 7. Ростовская область

Индекс кредитоспособности: 88,8Медианное значение индекса кредитоспособности на 1 января 2018 года составило 55,4 (диапазон значений — от 1 до 100), что на 1,9 пункта выше, чем годом ранее. Среднее значение индекса кредитоспособности всех регионов выросло с 56,6 на 1 января 2017 года до 59,4 на 1 января 2018-го. 8. Иркутская область

Индекс кредитоспособности: 88,5Индекс кредитоспособности по итогам 2017 года повысился у 55 субъектов РФ, из которых у 12 регионов — более чем на 10 пунктов. Снизился индекс у 26 субъектов РФ, при этом у многих из них снижение было относительно незначительным. 9. Пермский край

Индекс кредитоспособности: 88,3На 1 января 2018 года индекс кредитоспособности превысил значение 80 у 25 регионов, что на шесть больше, чем годом ранее. У шести регионов значение индекса превышает 90. 10. Свердловская область

Индекс кредитоспособности: 88.0Высокое значение индекса кредитоспособности у этих регионов обусловлено хорошим уровнем развития экономики, невысокой долговой нагрузкой, хорошей бюджетной обеспеченностью. У большинства регионов — лидеров по индексу кредитоспособности объем государственного долга не превышает 10% налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета.