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Грузооборот морских портов РФ в I квартале вырос на 3,4%
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Грузооборот морских портов РФ в I квартале вырос на 3,4% 

Прайм 54 минуты назад
Фото: Новости судостроения
Грузооборот морских портов России в январе-марте 2018 года увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 189,61 миллиона тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).
"Перевалка грузов в морских портах РФ за период с января по март 2018 года увеличилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 189,61 миллиона тонн", — говорится в сообщении.
Объем перевалки сухих грузов вырос на 9,8% и составил 88,13 миллиона тонн, наливных грузов — снизился на 1,6%, до 101,48 миллиона тонн.
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