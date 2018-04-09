Евросоюз ляжет костьми на пути «Северного потока — 2»

Еврокомиссия продолжает торпедировать «Северный поток — 2» словесными атаками. Этот проект не соответствует целям, которые ставит перед собой Евросоюз , заявил гендиректор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори на днях на брифинге в Киеве. Газопровод нарушит принципы прозрачности и равности доступа, пояснил он.

«Наша позиция четкая: мы считаем, что «Северный поток — 2» не содействует диверсификации источников и маршрутов поставки газа. Если газопровод построят, он не будет поддержан ЕК», — подчеркнул Растори.

Песня старая, смыслы новые

Игорь Юшков. С тем, что диверсификации источников проект не предполагает, конечно, никто не поспорит. Эта труба задумана как альтернатива проблемному во многих аспектах украинскому транзиту, и газ в ней останется российским. А вот насчет маршрута представитель ЕК, пожалуй, все-таки погорячился. Может быть, просто оговорился в попытке отрицать любую пользу «Северного потока — 2», допускает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Подобные заявления делаются не впервые, напоминает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин . И беспокойство еврочиновников вполне объяснимо. За транзит российского газа Украина получает существенные средства для своей экономики.

«Потеря этих денег означает, при прочих равных условиях, что, наверное, придется каким-то образом дополнительно ее поддерживать, и Евросоюз явно в этом не заинтересован», — замечает эксперт.

Но в любом случае, вербальные выпады Еврокомиссии на судьбу проекта особо не влияют, потому что никакого разрешения от нее в данном случае не нужно. Главное, чтобы она не мешала, не вставляли палки в колеса. И с этой точки зрения гораздо важнее слова представителя ЕК о том, что ни о каких санкциях в отношении проекта речи быть не может, обращает внимание Юшков.

По сути, это означает, что Евросоюз занимает нейтральную позицию: не одобряет новый трубопровод, но и препятствовать его строительству на самом деле не собирается. Также это можно расценить как свидетельство отказа от попыток распространить на морскую часть второго «Северного потока» нормы так называемого третьего энергетического пакета ЕС.

Речь о правилах пользования газопроводом, согласно которым одна компания не может использовать более 50% его мощности, и обязана вторую половину предоставить в пользование независимым поставщикам. Предполагалось, что это требование, которое сделает проект коммерчески невыгодным для Газпрома , заставит газового монополиста добровольно отказаться от строительства. Правда, немаловажную роль, по всей видимости, здесь сыграл и тот факт, что подобная норма нарушает конвенцию ООН о морском праве.

Как бы то ни было, нет никаких документов, которые бы напрямую препятствовали «Северному потоку — 2», а заявление Ристори, скорее, можно трактовать в пользу проекта, а не наоборот. Главное, он подтвердил, что санкции вводить не будут, а все остальное — политическая шелуха.

«Еврокомиссия регулирует правила использования инфраструктуры. Разрешения на строительство выдают правительства национальных государств, по территории которых газопровод пойдет. Здесь речь может идти только о том, что ЕК могла бы каким-нибудь образом запретить европейским компаниям участвовать в данном проекте. И если они говорят, что запрещать ничего не будут, то, скорее всего, проект будет реализован. По сути, это сигнал и Дании, и Швеции о том, что вот как у вас в законе написано, так и действуйте, ничего нового придумывать не надо. А по законам, которые есть, они обязаны выдать Газпрому разрешение на строительство», — рассуждает Юшков.

Риски сохраняются

Германия и Финляндия уже выдали разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода в своих исключительных экономических зонах. Помимо Газпрома в проекте участвуют Engie, OMV, Shell и две германские компании — BASF и Uniper. Его стоимость оценивается почти в 10 миллиардов евро, проектная мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров газа в год.

В отличие от более сомнительного «Турецкого потока» здесь уже определен маршрут, подписаны все межправительственные соглашения, есть полный состав акционеров — участников этого проекта, и все они не отказываются от его реализации. Поэтому постепенно он продвигается и не исключено, что совсем скоро начнется укладка трубы, причем, возможно, даже одновременно с двух сторон — со стороны России и со стороны Германии.

Но с абсолютной уверенностью говорить о том, что «Северный поток — 2» в безопасности и точно будет построен, наверное, все-таки еще рано.

«Сейчас ограничений для его строительства, по сути, нет, но риски сохраняется очень большие, — говорит Юшков. — Думаю, что в ближайшие полгода все равно будет происходить жесткая борьба сторонников и противников данного проекта».

Он дает порядка 60% на то, что трубопровод все же будет построен.

Помимо Брюсселя ввести санкции, запрещающие европейским компаниям участие в строительстве нового балтийского газопровода, может и Вашингтон. Закон, который дает американскому президенту такое право, был принят еще в августе прошлого года.