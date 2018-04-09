Нефтяной сектор Венесуэлы сменит владельцев

Москва , 9 апреля — «Вести. Экономика» В марте добыча нефти в Венесуэле упала еще на 100 тыс. баррелей в день, что стало ударом, который лишь усугубит экономический кризис в стране. Ожидается, что сокращение добычи продолжится и дальше. Вопрос в том, какими темпами.

В докладе утверждается, что огромные объемы иностранных инвестиций могут быть полезны стране, также отмечается, что экономический кризис Венесуэлы на самом деле удобен Китаю. Воспользовавшись отчаянием Венесуэлы, Китай смог убедить Каракас подписать «односторонние финансовые соглашения», которые лишь усугубят экономический кризис, поражающий страну.

За прошедшее десятилетие Китай вложил в Венесуэлу примерно $62 млрд в той или иной форме, что составляет примерно половину объема от тех сумм, которые Китай выделил Латинской Америке. В течение многих лет Венесуэла проводит поставки нефти в Китай в качестве выплат. А в прошлом году она отправила Китаю около 330 тыс. баррелей в сутки, это привело к тому, что Каракас почти не получил доходов.

Терпение Китая в отношении Венесуэлы заканчивается. В прошлом месяце Reuters сообщил, что Китай, скорее всего, пролонгирует существующее соглашение о финансировании с Венесуэлой, в рамках которого предусмотрены льготные условия выплат. Однако не предоставит венесуэльскому правительству больший объем денег, чем уже есть. Объем долга Венесуэлы, которым владеет Китай, составляет $23 млрд, таким образом Китай остается крупнейшим владельцем долга Венесуэлы.

Однако CSIS утверждает, что Китай остается ключевой частью головоломки, поддерживающей репрессивный режим президента Мадуро. Аналитический центр заявляет, что чрезмерное влияние Китая плохо для Венесуэлы, также оно создает проблемы безопасности.

Жажда Китая в отношении сырьевых товаров привела к «долгосрочной зависимости», которая фактически мешает Венесуэле и другим странам-экспортерам сырьевых товаров в Латинской Америке развивать более сложные отрасли экономики с высокой добавленной стоимостью. Венесуэла останется государством колониального типа, став просто местом добычи ресурсов для Китая. Действительно, спрос Китая на сырьевые товары будет только расти.

Более того, ситуация с кредитами Китая в Венесуэле лишена прозрачности. CSIS отмечает, что Китай часто направил свои инвестиции в Венесуэлу через Гонконг в неустановленные места. Особенно сложно отслеживать сделки с нефтью за наличные. Страны, которые чрезмерно зависимы от экспорта нефти, всегда были склонны к коррупции, но усилия Китая по сокрытию денежных потоков в Венесуэлу лишь создали «еще один слой к укоренившейся коррупции режима Мадуро», отмечает CSIS в своем докладе.

«Международное сообщество должно скептически отнестись к бесконечным объемам денег, вливающихся в страну посредством коррупционных схем, наркотрафика на внутреннем рынке без сдержек и противовесов».

Эти грязные деньги затем тратятся на оружие, а не на продовольствие и другие предметы первой необходимости, в которых нуждается венесуэльский народ. CSIS отмечает, что даже на фоне краха страны и голодающих людей Венесуэла стоит на 21-м месте в мире по объемам военных расходов и на 1-м месте в Латинской Америке. И это оборудование часто используется против своего народа.

Между тем нехватка наличных уже привела к дефолтам по долгам. CSIS отмечает, что Венесуэла не погашала суверенные облигации с сентября 2017 года, фактически в стране отмечается дефолт по 16 суверенным облигациям, общая сумма непогашенных платежей составляет $1,81 млрд Тем не менее, итоги могут быть незначительными по сравнению с тем, что может ждать в ближайшем будущем: Венесуэле придется погасить облигации на сумму более $9 млрд в 2018 году.

Полномасштабный дефолт по долгам станет новым этапом страдания для венесуэльского народа. Это также оставило бы Каракасу меньше вариантов продажи нефти, если кредиторы во всем мире попытаются захватить поставки нефти. Этот сценарий может привести к еще большему влиянию Китая и России на ресурсы Венесуэлы.

Китайские и российские государственные нефтяные компании «вероятно, выставят на рынок значительную долю экспорта PDVSA и увеличивать долю своего производства, гарантируя погашение кредитов», — говорится в мартовском докладе Атлантического совета.

Другими словами, Венесуэле придется в большей или меньшей степени отдавать свою нефть китайским и российским компаниям, если она вообще хочет продавать нефть на международном рынке.