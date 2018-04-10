Санкции помогут вернуть капиталы в Россию

На фоне нервной реакции рынка правительство России разрабатывает меры поддержки для российских компаний. Первая задача — стабилизировать ситуацию. «Сейчас самое важное — минимизировать эту неопределенность, прежде всего обеспечив стабильную, спокойную работу предприятий, на которых трудятся сотни тысяч людей. И именно этим сейчас занимаются владельцы компаний, юристы, финансисты», — отметил вице-премьер Аркадий Дворкович

С проблемами столкнулись компании, попавшие в санкционный список, риски есть и для российской экономики в целом, признают эксперты. В первую очередь начинает действовать запрет на зарубежное финансирование. «Ограничения были и раньше, но сейчас организациям, попавшим под санкции, в принципе запретят кредитоваться на международном рынке», — говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Георгий Остапкович . Возникнут сложности с поставками продукции на мировой рынок. На фоне санкций компании уже теряют капитализацию за счет падения котировок их акций на биржах. По цепочке это создаст негативный фон для всей российской экономики. Недавно два из тройки ведущих рейтинговых агентств — S&P и Fitch — повысили рейтинг России до инвестиционного уровня. Но сейчас они могут задуматься, не понизить ли его обратно, отмечает Георгий Остапкович. Такой шаг отразится на инвестициях в экономику.

Но угрозы могут быть локализованы. «Мы наблюдаем лишь первую реакцию рынка, который скоро должен прийти в равновесие. Пока отрасли экономики не пострадали. Нужно посмотреть, как рынок приспособится к новой ситуации», — отмечает старший научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Юрий Зайцев

Отрасли российской экономики пока не пострадали, рынок приспосабливается к новой ситуации

Компаниям, которые затронули санкции, придется решить вопрос с долгами и оптимизировать свои издержки. Есть идеи провести реструктуризацию их задолженности, отмечают эксперты. Государство может помочь также через предоставление субсидированных кредитов взамен зарубежных. Придется искать выход на новые рынки. Тут поддержка может потребоваться в виде льготного экспортного кредитования, отмечает Зайцев. Но для помощи компаниям средства придется отвлекать от других проектов, потому действовать нужно очень осторожно.

Между тем финансы могут прийти из-за рубежа. За всеми негативными последствиями вырисовывается заметный положительный эффект, который стоит использовать для развития всей экономики. «Деньги бизнеса, попавшего под санкции, теперь стали токсичными за рубежом. По крайней мере часть из них начнет возвращаться в Россию», — говорит Георгий Остапкович.

Положительную роль могут сыграть офшорные зоны на территории России. Как рассказали «РГ», в министерстве экономического развития уже разработан проект создания в стране двух территорий со специальным режимом. Это был бы очень хороший, беспрецедентный подход, отмечает Юрий Зайцев. Он позволит снизить риски для перекредитования предприятий.

Игорь Захаров. Далее средствам нужно найти применение. «Если бы капиталы работали на внутреннюю экономику, то и санкции не касались бы их в такой степени», — говорит профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС

Стоит направить средства на развитие реальных секторов экономики с опорой на внутренний рынок. Но насыщать его деньгами нужно очень взвешенно. «Вливая средства, необходимо контролировать развитие производства, чтобы соблюдалось макроэкономическое равновесие», — говорит Захаров. Такой механизм отрабатывается сейчас в регионах, когда местные органы исполнительной власти собирают предпринимателей и просят от них представить планы на год. Под эти планы оказывается поддержка. Эту практику можно тиражировать на федеральном уровне, предлагает эксперт.

Сейчас ситуация более или менее нормальная в ОПК, так как там формируется емкость рынка, дозированно идет контроль за предложением. В химпроме также благоприятная ситуация. Внимание стоит обратить на перерабатывающую и легкую промышленность. При этом России нужно использовать все возможности для международного экономического сотрудничества, считают эксперты.

В 1980-е годы схожую ситуацию пережил Китай , приводит пример Георгий Остапкович. «Санкции против него тогда были в разы сильнее. Оттуда ушли и американцы, и европейцы. Тогда китайцы пересмотрели внешнеполитические установки, открыли экономику, пошли на переговоры и через 10-12 лет стали второй экономикой мира», — напомнил эксперт.