Россельхознадзор с 11 апреля проверит армянских производителей томатов

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости Россельхознадзор с 11 апреля проверит армянских производителей томатов из-за подозрения в реэкспорте турецкой продукции, сообщает ведомство по итогам переговоров с государственной службой безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Армении

"Российская сторона выразила обеспокоенность, что в настоящее время в республике Армения сложилась благоприятная ситуация для поставок томатов турецкого происхождения под видом произведенных на территории республики Армения… Стороны договорились о проведении проверки деятельности армянских предприятий по производству томатов с 11 апреля", — говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, на рынок РФ томаты поставляются преимущественно двумя организациями-экспортерами (ООО «Спайка» и ООО «Гринпродукт»), которые имеют как собственные производные площади, так и занимаются скупкой томатов у различных производителей.

Увеличение объемов производства и интенсивности отгрузки томатов в РФ свидетельствует о их возможном реэкспорте армянской стороной, в том числе турецкого происхождения, отмечает служба.

Для прояснения ситуации с поставками томатов из Армении в РФ Россельхознадзор запросил у армянской стороны информацию о производителях томатов и об объемах выращивания и местах производства данной продукции в 2018 году. Она будет предоставлена ведомству 10 апреля.