Ещё
Россельхознадзор проверит армянских производителей томатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россельхознадзор проверит армянских производителей томатов 

Газета.Ru 9 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Россельхознадзор проверит армянских производителей томатов из-за подозрения в реэкспорте турецкой продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Российская сторона выразила обеспокоенность, что в настоящее время в республике Армения сложилась благоприятная ситуация для поставок томатов турецкого происхождения под видом произведенных на территории республики Армения… Стороны договорились о проведении проверки деятельности армянских предприятий по производству томатов с 11 апреля", — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что на российский рынок томаты поставляются преимущественно двумя организациями-экспортерами (ООО «Спайка» и ООО «Гринпродукт»), которые имеют как собственные производные площади, так и занимаются скупкой томатов у различных производителей.
"За последние 6 дней указанные организации ввезли почти 2000 тонн томатов. Увеличение объемов производства и интенсивности отгрузки томатов в Россию свидетельствует о возможном реэкспорте томатов армянской стороной, в том числе томатов турецкого происхождения", — отметил Россельхознадзор.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор разрешил поставки томатов с еще одного турецкого предприятия.
Газета.Ru: последние новости
ЦБ лишил лицензии банк "ВВБ" ЕК не собирается поддерживать "Северный поток - 2" Дерипаска назвал абсурдными санкции США против него
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»124
Степаненко покидает Россию65
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии242
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1078
Швыряющая младенцев медработница попала на видео26
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
02:43
Онкобольной Караченцов жалуется на жизнь в Израиле
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение