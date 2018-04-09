Россельхознадзор проверит армянских производителей томатов

Россельхознадзор проверит армянских производителей томатов из-за подозрения в реэкспорте турецкой продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Российская сторона выразила обеспокоенность, что в настоящее время в республике Армения сложилась благоприятная ситуация для поставок томатов турецкого происхождения под видом произведенных на территории республики Армения… Стороны договорились о проведении проверки деятельности армянских предприятий по производству томатов с 11 апреля", — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что на российский рынок томаты поставляются преимущественно двумя организациями-экспортерами (ООО «Спайка» и ООО «Гринпродукт»), которые имеют как собственные производные площади, так и занимаются скупкой томатов у различных производителей.

"За последние 6 дней указанные организации ввезли почти 2000 тонн томатов. Увеличение объемов производства и интенсивности отгрузки томатов в Россию свидетельствует о возможном реэкспорте томатов армянской стороной, в том числе томатов турецкого происхождения", — отметил Россельхознадзор.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор разрешил поставки томатов с еще одного турецкого предприятия.