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Рубль: развивающиеся рынки по-прежнему под давлением, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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Рубль: развивающиеся рынки по-прежнему под давлением, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 23 минуты назад
Фото: Прайм
В конце прошлой недели Соединенные Штаты заявили о возможности введения новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму до 100 млрд долл., тем самым вновь заставив участников рынков говорить об угрозе полномасштабной торговой войны. Между тем Китай является вторым по величине импортером американской нефти в мире, и возможность задействования им «нефтяного рычага» в ответ на усиление американского протекционизма стала причиной давления на нефтяные цены. Котировки Brent в пятницу упали на 1,8%, до 67,11 долл. /барр. Угроза торговой войны спровоцировала и очередной виток продаж на рынках акций: американские индексы в последний день недели потеряли 2,2–2,3%. При этом, несмотря на ослабление доллара (DXY −0,4%), снижение доходностей американских казначейских обязательств (10-летние UST −6 бп) и более слабую, чем ожидалось, статистику по американскому рынку труда (количество рабочих мест в марте выросло на 103 тыс. против консенсус-прогноза в 200 тыс.), аппетит к риску на глобальных рынках также ухудшился. Большинство валют развивающихся стран подешевели на 0,5–0,7%; только турецкая лира закрылась в положительной зоне (+0,2%), отыграв часть потерь, понесенных днем ранее. Торговая активность на российском валютном рынке была довольно высокой. Оборот в паре доллар/рубль на Московской бирже составил 5,3 млрд долл. Первую половину дня рубль держался в районе отметки 57,8, однако затем под давлением ухудшившегося глобального аппетита к риску и продаж в нефти начал сдавать позиции и в итоге закрылся на уровне 58,1 (−0,7%).
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