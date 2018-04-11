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Денежный рынок: резкий рост ставок, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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Денежный рынок: резкий рост ставок, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Трехмесячная ставка NDF повысилась почти на 90 бп, закрывшись вблизи отметки 7,6%. Более длинные ставки за день выросли на 75–80 бп. Годовая ставка кросс-валютного свопа повысилась примерно на 70 бп (до 6,9%), а остальные отрезки кривой сместились вверх на 50–60 бп. Годовая ставка процентного свопа прибавила 60 бп (до 7,8%), более длинные значения выросли на 45–50 бп. Ставка однодневного валютного свопа повышалась с самого утра, вечером поднявшись до 8,0%. В последние минуты торгов ставка на межбанке снизилась, достигнув уровня бида Банка России. В результате, в рамках данного инструмента банки заняли у регулятора 64 млн долл. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа осталась на прежнем уровне в 6,50%.
На аукционе недельных депозитов Банк России оставил лимит таким же, как на прошлой неделе (2,7 трлн руб.). В итоге на депозитах в ЦБ банки разместили 2,66 трлн руб. (против 2,52 трлн руб. на предыдущем аукционе) по средневзвешенной ставке 7,22%, которая не изменилась по сравнению с прошлой неделей. Очередной период усреднения резервов завершился довольно гладко, с минимальной волатильностью в коротких ставках. Средняя стоимость однодневного репо осталась в пределах 6,7–6,8%. Ставка RUONIA в понедельник не изменилась, составив 7,07%.
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