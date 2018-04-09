Рынок акций РФ и рубль останутся под давлением из-за новых санкций США, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм»

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска , а также подконтрольные ему компании — En+ Group "Русал" , группа «ГАЗ». Олег Дерипаска после этого заявил, что проанализирует ситуацию со своим попаданием в санкционный список США после празднования Пасхи.

Небольшой рост нефтяных котировок на утренних торгах, скорее всего, будет проигнорирован игроками рынка, полагают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

"Ни утреннее восстановление нефтяных котировок, ни рост азиатских рынков не помогут сегодня российским акциям. Рынок останется под давлением, осмысливая последствия новых американских санкций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2255-2300 пунктов, по индексу РТС — 1220-1245 пунктов", — комментирует Вадим Иосуб из «Альпари».

В сложившихся обстоятельствах Богдан Зварич из «Фридом Финанс» ожидает умеренного снижения основных российских индексов в начале торгов. В частности, преобладание продаж приведет к отступлению индекса Мосбиржи ниже 2280 пунктов, полагает он. Однако с открытия Европы, где в начале торгов также возможна негативная динамика с последующим восстановлением, позволит рынку РФ отыграть потери и выйти к уровням закрытия пятницы, считает аналитик.

Константин Кочергин из банка «Восточный» считает, что в понедельник рынки будут следить за торговым спорам между США и Китаем . Эти отношения могут негативно повлиять на значение мирового ВВП, поскольку затрагивают всю мировую торговлю, добавляет он. Прогноз курса на понедельник, 9 апреля, в паре доллар-рубль в диапазоне 58-58,5, говорит эксперт.

Ночное восстановление нефти вряд ли сильно поможет рублю, и он останется под давлением, прежде всего из-за новых санкций Вашингтона, считает Иосуб. «Новость о санкциях, вышедшая в пятницу вечером, с высокой вероятностью до конца еще не отыграна рынком. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 57,6-58,8 рубля, для европейской валюты — 70,7-72,1 рубля», — прогнозирует аналитик.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам пятницы потеряли более 2% на фоне опасений возможного введения новых пошлин на товары из КНР и после выхода статистики по рынку труда, следует из данных торгов. Основные биржевые индексы Европы также завершили торги в пятницу в минусе на этом же фоне.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,73-0,96%. Азиатские рынки с утра растут в пределах 0,18-1,24%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,18%, гонконгский Hang Seng — на 1,24%, японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,51%, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,35%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 67,44 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,49% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2275 доллара против 1,2277 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Российский рынок акций снизился по основным индексам на введении новых санкций США против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников, в лидерах падения на этом фоне оказались бумаги «Русала» и En+.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,65% — до 2281,23 пункта, индекс РТС — на 1,36%, до 1236,48 пункта.