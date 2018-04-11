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Правительство выделит регионам 36 миллиардов рублей на повышение МРОТ
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Правительство выделит регионам 36 миллиардов рублей на повышение МРОТ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Правительство выделяет 36 миллиардов рублей на помощь регионам, у которых могут возникнуть сложности после повышения минимального размера оплаты труда.
С 1 мая МРОТ будет приравнен к величине прожиточного минимума и составит 11163 рубля. Не все регионы, опасаются депутаты нижней палаты парламента, смогут справиться с возрастающими расходными обязательствами.
— Мы им поддержку обязательно окажем, — заверил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Государственной думе. — Уже сейчас мы выделили из Резервного фонда правительства на эти цели 36 миллиардов рублей.
Медведев также заявил, что правительство выполнило задачу указов президента от мая 2012 года довести зарплаты бюджетников до среднего по экономике регионов уровня: «Зарплаты учителей, медицинских работников, преподавателей вузов и работников культуры, педагогических работников детских садов и социальных работников вышли на заданные в „майских указах“ показатели».
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