Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,82%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов сырья, металлодобывающей промышленности и сырья.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 подорожал на 0,82%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Pilbara Minerals Ltd (AX:PLS), которые подорожали на 0,043 п. (5,35%), закрывшись на отметке в 0,838. Котировки South32 Ltd (AX:S32) выросли на 0,170 п. (5,14%), завершив торги на уровне 3,480. Бумаги Wisetech Global Ltd (AX:WTC) выросли в цене на 0,470 п. (4,95%), закрывшись на отметке 9,960.

Лидерами падения стали акции IPH Ltd (AX:IPH), цена которых упала на 0,110 п. (3,06%), завершив сессию на отметке 3,490. Акции Nanosonics (AX:NAN) поднялись на 0,070 п. (2,73%), закрывшись на уровне 2,490, а Corporate Travel Managment Ltd (AX:CTD) снизились в цене на 0,410 п. (1,81%) и завершили торги на отметке 22,290.

На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (655) превысило количество закрывшихся в минусе (522), а котировки 394 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 5,90% до отметки 14.094.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,34%, или 4,60, достигнув отметки $1.335,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,69%, или 0,44, до $63,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,60%, или 0,41, до отметки $69,06 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,45% до 0,7733, а котировки AUD/JPY повысились на 0,83%, достигнув отметки 82,87.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,10% до 89,62.