Ещё
Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,82%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,82% 

Investing.com Россия 42 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов сырья, металлодобывающей промышленности и сырья.
На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 подорожал на 0,82%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Pilbara Minerals Ltd (AX:PLS), которые подорожали на 0,043 п. (5,35%), закрывшись на отметке в 0,838. Котировки South32 Ltd (AX:S32) выросли на 0,170 п. (5,14%), завершив торги на уровне 3,480. Бумаги Wisetech Global Ltd (AX:WTC) выросли в цене на 0,470 п. (4,95%), закрывшись на отметке 9,960.
Лидерами падения стали акции IPH Ltd (AX:IPH), цена которых упала на 0,110 п. (3,06%), завершив сессию на отметке 3,490. Акции Nanosonics (AX:NAN) поднялись на 0,070 п. (2,73%), закрывшись на уровне 2,490, а Corporate Travel Managment Ltd (AX:CTD) снизились в цене на 0,410 п. (1,81%) и завершили торги на отметке 22,290.
На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (655) превысило количество закрывшихся в минусе (522), а котировки 394 акций практически не изменились.
Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 5,90% до отметки 14.094.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,34%, или 4,60, достигнув отметки $1.335,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,69%, или 0,44, до $63,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,60%, или 0,41, до отметки $69,06 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,45% до 0,7733, а котировки AUD/JPY повысились на 0,83%, достигнув отметки 82,87.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,10% до 89,62.
Investing.com Россия: последние новости
«Черный понедельник»: российский рынок падает из-за санкций США Золото в плюсе на фоне обострения торговой войны между США и Китаем Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,22%
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым647
Рубль ждет технический отскок154
Сын Табакова взбесил народ141
Обвал рубля: как это делается100
США приготовились к удару по Сирии1317
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
25:54
Обвал рубля: как это делается
Рынки Экономика
01:38
Рубль ждет технический отскок
Экономика Рынки
00:33
США приготовились к удару по Сирии
Армия Войска
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение