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Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,40%
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Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,40% 

Investing.com Россия 41 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, производителей товаров массового потребления и коммунальных услуг.
На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 поднялся на 0,40%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Alumina Ltd (AX:AWC), которые подорожали на 0,130 п. (5,44%), закрывшись на отметке в 2,520. Котировки IPH Ltd (AX:IPH) выросли на 0,180 п. (5,26%), завершив торги на уровне 3,600. Бумаги Macquarie Atlas Roads Group (AX:MQA) выросли в цене на 0,250 п. (4,42%), закрывшись на отметке 5,900.
Лидерами падения стали акции Mineral Resource (AX:MIN), цена которых упала на 1,105 п. (6,41%), завершив сессию на отметке 16,135. Акции Western Areas NL (AX:WSA) поднялись на 0,110 п. (3,33%), закрывшись на уровне 3,190, а Monadelphous Group Ltd (AX:MND) снизились в цене на 0,330 п. (2,12%) и завершили торги на отметке 15,220.
На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (601) превысило количество закрывшихся в плюсе (584), а котировки 377 акций практически не изменились.
Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, вырос на 0,21% до отметки 14.965.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,05%, или 0,70, достигнув отметки $1.335,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,35%, или 0,22, до $62,28 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,42%, или 0,28, до отметки $67,39 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,12% до 0,7688, а котировки AUD/JPY повысились на 0,17%, достигнув отметки 82,30.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,03% до 89,85.
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