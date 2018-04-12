Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,25%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, фондов недвижимости Австралии и финансов.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 упал на 0,25%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Infigen Energy (AX:IFN), которые подорожали на 0,060 п. (10,00%), закрывшись на отметке в 0,660. Котировки Bellamys Australia Ltd (AX:BAL) выросли на 0,830 п. (4,06%), завершив торги на уровне 21,260. Бумаги Healthscope (AX:HSO) выросли в цене на 0,070 п. (3,68%), закрывшись на отметке 1,970.

Лидерами падения стали акции Retail Food Group (AX:RFG), цена которых упала на 0,080 п. (7,84%), завершив сессию на отметке 0,940. Акции IPH Ltd (AX:IPH) поднялись на 0,115 п. (3,26%), закрывшись на уровне 3,415, а NIB Holdings (AX:NHF) снизились в цене на 0,200 п. (3,30%) и завершили торги на отметке 5,860.

На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (665) превысило количество закрывшихся в плюсе (500), а котировки 380 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 2,80% до отметки 13.630.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,45%, или 6,10, достигнув отметки $1.353,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,27%, или 0,18, до $67,00 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,08%, или 0,06, до отметки $72,12 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,08% до 0,7749, а котировки AUD/JPY повысились на 0,01%, достигнув отметки 82,84.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,10% до 89,31.