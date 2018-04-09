Научный руководитель ВШЭ: рост экономики РФ не превысит 2% без проведения реформ

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Темпы экономического роста в РФ не смогут превысить 2% в год, если в стране не будут проведены структурные реформы, заявил в интервью ТАСС научный руководитель НИУ «Высшая школа экономики», профессор Евгений Ясин

"Я считаю, что 1,5-2% — это тот предел, выше которого мы не можем прыгнуть до тех пор, пока не произведем структурные и институциональные изменения в обществе", — сказал Ясин.

По его словам, сейчас правительству следует делать ставку на человеческий капитал, на внедрение новых технологий, развитие инновационной экономики, науки и образования. «Это те направления, которые должны дать возможность развиваться, подниматься быстрее, чем наши партнеры на Западе», — заявил Ясин.