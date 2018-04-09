Евгений Ясин: долю государства в российской экономике надо снизить почти в два раза

Долю государства в российской экономике необходимо снизить с нынешних почти 50% до 20-25%, заявил в интервью ТАСС научный руководитель НИУ «Высшая школа экономики», профессор Евгений Ясин

«Если говорить про целевой показатель, то, на мой взгляд, надо стремиться снизить долю (государства) до 20-25%. Это неплохой показатель для нашей страны, который помог бы повысить активность населения и создать стимулы для развития экономики», — сказал Ясин.

По его словам, некоторые эксперты считают, что доля государства в экономике России сейчас составляет 70%. «Я считаю, что она составляет около 50%. По нашим расчетам, за последние 10 лет доля государства повысилась с 39% до 47%, и это очень много», — добавил он.

Как заявил Ясин, надо снижать роль государства также в сфере инноваций и цифровой экономики. «Государство дает толчок для развития, а уже после к инновациям подтягиваются частные инвесторы. Конечно, это совершенно не обязательно, лучше, чтобы такие направления поднимались и развивались независимо от государства. Мы, к сожалению, имеем более высокую долю государственного участия в этих начинаниях, причем речь идет не только о цифровой экономике», — отметил Ясин.

По словам научного руководителя НИУ «Высшая школа экономики», темпы экономического роста в РФ не смогут превысить 2% в год, если в стране не будут проведены структурные реформы.

«Я считаю, что 1,5-2% — это тот предел, выше которого мы не можем прыгнуть до тех пор, пока не произведем структурные и институциональные изменения в обществе», — сказал Ясин.

По его словам, сейчас правительству следует делать ставку на человеческий капитал, на внедрение новых технологий, развитие инновационной экономики, науки и образования. «Это те направления, которые должны дать возможность развиваться, подниматься быстрее, чем наши партнеры на Западе», — заявил Ясин.