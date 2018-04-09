Евгений Ясин: долю государства в российской экономике надо снизить почти в два раза 

Долю государства в российской экономике необходимо снизить с нынешних почти 50% до 20-25%, заявил в интервью ТАСС научный руководитель НИУ «Высшая школа экономики», профессор Евгений Ясин.
«Если говорить про целевой показатель, то, на мой взгляд, надо стремиться снизить долю (государства) до 20-25%. Это неплохой показатель для нашей страны, который помог бы повысить активность населения и создать стимулы для развития экономики», — сказал Ясин.
По его словам, некоторые эксперты считают, что доля государства в экономике России сейчас составляет 70%. «Я считаю, что она составляет около 50%. По нашим расчетам, за последние 10 лет доля государства повысилась с 39% до 47%, и это очень много», — добавил он.
Как заявил Ясин, надо снижать роль государства также в сфере инноваций и цифровой экономики. «Государство дает толчок для развития, а уже после к инновациям подтягиваются частные инвесторы. Конечно, это совершенно не обязательно, лучше, чтобы такие направления поднимались и развивались независимо от государства. Мы, к сожалению, имеем более высокую долю государственного участия в этих начинаниях, причем речь идет не только о цифровой экономике», — отметил Ясин.
По словам научного руководителя НИУ «Высшая школа экономики», темпы экономического роста в РФ не смогут превысить 2% в год, если в стране не будут проведены структурные реформы.
«Я считаю, что 1,5-2% — это тот предел, выше которого мы не можем прыгнуть до тех пор, пока не произведем структурные и институциональные изменения в обществе», — сказал Ясин.
По его словам, сейчас правительству следует делать ставку на человеческий капитал, на внедрение новых технологий, развитие инновационной экономики, науки и образования. «Это те направления, которые должны дать возможность развиваться, подниматься быстрее, чем наши партнеры на Западе», — заявил Ясин.
Кроме того, как отметил научный руководитель ВШЭ, для обеспечения высоких темпов экономического роста надо обеспечить такое увеличение производительности труда, которое будет существенно выше, чем динамика валового внутреннего продукта. «Например, для роста ВВП на 4% в год мы должны иметь рост производительности 5-6% ежегодно», — заявил Ясин.