Худшего момента для торговых войн сложно представить 

Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Мировая экономика рискует свалиться в рецессию. Главная причина — США, которые все делают несвоевременно и без явной логики. Зачем?Практически весь прошлый год мировые ЦБ убеждали всех в синхронном ускорении крупнейших экономик, однако уже в этом году стало ясно — рост подошел к концу. Кредитный импульс в Китае пошел на спад, ФРС занимается нормализацией денежно-кредитной политики, сокращая баланс и изымая ликвидность. На этом фоне мы наблюдаем резкое ухудшение макроэкономических показателей.
Zerohedge
О поворотной точке говорит и индикатор экономических циклов развитых рынков, рассчитываемый Morgan Stanley. Стоит взглянуть на график.
Zerohedge
Как мы знаем, на этом фоне США затеяли «торговые войны». Эксперты отмечают, что худшего времени сложно даже представить, ведь индикатор Morgan Stanley приближается к значениям, с которых в прошлом начиналась рецессия. Иными словами, замедление мировой экономики может быть усугублено «торговыми войнами», что в итоге может привести к сильнейшему экономическому и финансовому кризису. Вообще, стоит отметить, что американцы в последнее время многое делают не в самый подходящий момент. Напомним, в конце прошлого года Трамп протащил-таки свою налоговую реформу, то есть запустил фискальные стимулы. Но, как ранее отмечали «Вести. Экономики», еще никогда в истории фискальные стимулы не проводились на фоне ужесточения монетарной политики. Получается какой-то абсурд. С одной стороны, власти США пытаются стимулировать экономику, с другой — охладить ее. Иными словами, время для налоговых стимулов выбрано неподходящее, а сейчас ситуация усугубляется еще и «торговыми войнами». Впрочем, у США и Китая пока остаются варианты для переговоров, реализация мер может начаться только в июне. Тем не менее действия американских властей не всегда поддаются логике. Если взять те же налоги, то это крайне важный и мощный шаг стимулирования экономики. Зачем убивать эффект от него повышением ставки, сокращением баланса ФРС и торговыми войнами, не совсем понятно.