Худшего момента для торговых войн сложно представить

Москва , 9 апреля — «Вести. Экономика». Мировая экономика рискует свалиться в рецессию. Главная причина — США , которые все делают несвоевременно и без явной логики. Зачем?Практически весь прошлый год мировые ЦБ убеждали всех в синхронном ускорении крупнейших экономик, однако уже в этом году стало ясно — рост подошел к концу. Кредитный импульс в Китае пошел на спад, ФРС занимается нормализацией денежно-кредитной политики, сокращая баланс и изымая ликвидность. На этом фоне мы наблюдаем резкое ухудшение макроэкономических показателей.

Zerohedge

О поворотной точке говорит и индикатор экономических циклов развитых рынков, рассчитываемый Morgan Stanley . Стоит взглянуть на график.

Zerohedge

Как мы знаем, на этом фоне США затеяли «торговые войны». Эксперты отмечают, что худшего времени сложно даже представить, ведь индикатор Morgan Stanley приближается к значениям, с которых в прошлом начиналась рецессия. Иными словами, замедление мировой экономики может быть усугублено «торговыми войнами», что в итоге может привести к сильнейшему экономическому и финансовому кризису. Вообще, стоит отметить, что американцы в последнее время многое делают не в самый подходящий момент. Напомним, в конце прошлого года Трамп протащил-таки свою налоговую реформу, то есть запустил фискальные стимулы. Но, как ранее отмечали «Вести. Экономики», еще никогда в истории фискальные стимулы не проводились на фоне ужесточения монетарной политики. Получается какой-то абсурд. С одной стороны, власти США пытаются стимулировать экономику, с другой — охладить ее. Иными словами, время для налоговых стимулов выбрано неподходящее, а сейчас ситуация усугубляется еще и «торговыми войнами». Впрочем, у США и Китая пока остаются варианты для переговоров, реализация мер может начаться только в июне. Тем не менее действия американских властей не всегда поддаются логике. Если взять те же налоги, то это крайне важный и мощный шаг стимулирования экономики. Зачем убивать эффект от него повышением ставки, сокращением баланса ФРС и торговыми войнами, не совсем понятно.