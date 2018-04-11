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Медведев ответил на вопрос о прогрессивном НДФЛ
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Медведев не исключил ввода в России элементов прогрессивного НДФЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что появление элементов прогрессивного НДФЛ в российской налоговой системе возможно. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
"Прежде чем принимать какие-либо иные решения на этот счет: об увеличении налоговой ставки, сохранении плоской шкалы налогообложения в рамках НДФЛ или введении прогресса, нужно взвесить все за и против", — подчеркнул Медведев.
Он также добавил, что прогрессивная шкала создаст сложности для администрирования и приведет к уходу части доходов в тень.
"Я никогда не говорил, что в нашей стране невозможна прогрессивная шкала налогообложения. Наверное, как и в других странах, элементы такого налогообложения возможны", — отметил Медведев.
Ранее Медведев рассказал, кто примет решение по изменению налоговых ставок в России.
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