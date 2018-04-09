Азиатские акции начали неделю с роста

Москва , 9 апреля — «Вести. Экономика». Азиатские фондовые индексы выросли в понедельник. Инвесторы уделяли меньше внимания рискам торговой войны, которые спровоцировали снижение на Уолл-Стрит в пятницу, пишет MarketWatch.

Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,51% на фоне ослабления иены.

Гонконгский индекс Hang Seng к 10:03 мск прибавил 1,35%. Китайский Shanghai Composite в ходе торгов в понедельник повысился на 0,23%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,35%, южнокорейский KOSPI — на 0,6%.

Акции технологического сектора, в последнее время демонстрировавшие слабость, выросли в ходе азиатской торговой сессии. Бумаги южнокорейской Samsung Electronics подорожали на 1,65%, японской Nintendo — на 0,86%.

Президент США Дональд Трамп написал в воскресенье в Twitter, что он ожидает, что Китай снизит барьеры в торговле с США, поскольку «это будет правильно». «Большое будущее для обеих стран!», — отметил Трамп.

Как сообщали «Вести. Экономика», в пятницу произошло очередное обострение торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками. Дональд Трамп поручил своей администрации рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на товары из Китая на сумму $100 млрд Китай в ответ заявил, что будет противостоять протекционизму США «до конца и любой ценой».