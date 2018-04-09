Ещё
Азиатские акции начали неделю с роста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Азиатские акции начали неделю с роста 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Азиатские фондовые индексы выросли в понедельник. Инвесторы уделяли меньше внимания рискам торговой войны, которые спровоцировали снижение на Уолл-Стрит в пятницу, пишет MarketWatch.
Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE  Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,51% на фоне ослабления иены.
Гонконгский индекс Hang Seng к 10:03 мск прибавил 1,35%. Китайский Shanghai Composite в ходе торгов в понедельник повысился на 0,23%.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,35%, южнокорейский KOSPI — на 0,6%.
Акции технологического сектора, в последнее время демонстрировавшие слабость, выросли в ходе азиатской торговой сессии. Бумаги южнокорейской Samsung Electronics подорожали на 1,65%, японской Nintendo — на 0,86%.
Президент США Дональд Трамп написал в воскресенье в Twitter, что он ожидает, что Китай снизит барьеры в торговле с США, поскольку «это будет правильно». «Большое будущее для обеих стран!», — отметил Трамп.
Как сообщали «Вести. Экономика», в пятницу произошло очередное обострение торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками. Дональд Трамп поручил своей администрации рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на товары из Китая на сумму $100 млрд Китай в ответ заявил, что будет противостоять протекционизму США «до конца и любой ценой».
Вести Экономика: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у банка "ВВБ" Санкции обвалили капитализацию компаний из списка Шансы Китая обыграть США в торговой войне растут
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»106
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии261
Степаненко покидает Россию65
Швыряющая младенцев медработница попала на видео34
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты994
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение