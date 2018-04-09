Ещё
Fitch повысило Московскую область до инвестиционной категории «BBB-»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Fitch повысило Московскую область до инвестиционной категории «BBB-» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Московской области в национальной и иностранной валютах до инвестиционной категории «BBB-» с «BB+», прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.
Одновременно с этим краткосрочный РДЭ Мособласти в иностранной валюте был повышен до «F3» с '"B". Прогноз по этому рейтингу также стабильный. Рейтинги по старшему необеспеченному долгу региона подняты до «BBB-» с «BB+». Рейтинги повышены в связи с высокими финансовыми показателями региона. Эксперты агентства отмечают широкую налоговую базу, возможность самофинансирования региона, а также разумные показатели долга.
"Финансовые показатели Московской области сильны, что следует из уровня рентабельности по операционной прибыли в 13,3% и почти сбалансированного бюджета на 2015-2017 годы. Регион пользуется развитой и хорошо диверсифицированной налоговой базой, которую поддерживает развитие экономики. Налоги являются основным источником доходов, на них приходится более 90% операционных доходов региона", — говорится в сообщении Fitch.
В пресс-релизе агентства отмечается, что в регион поступили значительные инвестиции, особенно в инфраструктуру и строительство. Капитальные расходы в среднем составляли 15,7% от общих расходов в 2015–2017 годах и, вероятно, будут оставаться на этом уровне в среднесрочной перспективе, добавляют аналитики агентства.
Fitch может повысить рейтинг Мособласти, если будет повышен рейтинг РФ (сейчас агентство оценивает рейтинг страны на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом). Среди других условий — поддержание уровня операционной маржи выше отметки в 15%, а также сохранение уровня долга. При этом резкое ухудшение бюджетных показателей, которое приведет к увеличению срока погашения долга до более 10 лет приведет к негативным рейтинговым действиям. Понижение рейтинга РФ также может сказаться на пересмотре вниз рейтинга Московской области.
Прайм: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у банка "ВВБ" Украина получит от МВФ меньше денег, чем планировалось ЕС и ЕК не поддержат "Северный поток-2", однако о санкциях речи не идет
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию83
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты863
Россия ответила на переезд Скрипалей в США195
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»37
Степаненко покидает Россию12
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:25
Загорелся киевский зоопарк
Происшествия
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение