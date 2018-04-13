Все заслонила собой геополитика, нефть готова расти еще, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»

Интересно, что на фьючерсном рынке мало кто верит, что цены на нефть выше $71-$72 — это реальность. Дальние поставки стоят дешевле ближних, что указывает на отсутствие консенсуса в точках зрения и очень осторожное отношение к сегодняшним ценникам. Да, можно согласиться с тем, что в цене барреля не менее двух долларов составляет сейчас геополитическая премия, но она уже есть и с ней стоит считаться. Но хорошо видно, что участники торгов активно хеджируются в условиях сырьевого ралли.

Техническая картина торгов нефтью демонстрирует, что новая цель краткосрочного роста, раз драйверы остаются актуальными, находится в границах $72,50-$72,60 для барреля Brent. В том случае, если неделя закроется для североморского сорта выше этого рубежа, интерес «быков» вполне может сместиться к $74-$74,50.

Фундаментальные данные выходят для рынка нефти неоднородными, но и реакции на них почти нет — все заслонила собой геополитика.