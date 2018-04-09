Состояние супербогатых людей вырастет вдвое

Состояние 1% супербогатых людей вырастет вдвое к 2030 году — до $300 трлн

Состояние 1% самых богатых жителей планеты будет увеличиваться в два раза быстрее, чем состояние остального населения Земли и к 2030 году составит $305 трлн. Об этом пишет The Guardian

Издание со ссылкой на исследование, подготовленное библиотекой Палаты общин Парламента Великобритании, указывает, что состояние богатейших людей с 2008 года растет примерно на 6% в год, тогда как у остальной части населения — только на 3%.

Таким образом, общее состояние богачей вырастет с $140 трлн в 2018 году до $305 трлн в 2030 году. В совокупности, 1% богатейших людей на планете к 2030 году будет владеть 64% мирового богатства. В исследовании отмечается, что даже при возникновении финансовых кризисов за это время, все равно 1% населения будет удерживать более половины всего богатства.

Недавний опрос Opinium Research показал, что граждане видят в этом серьезную проблему: 41% опрошенных считает, что увеличение влияния богатых приведет к росту коррупции, еще 28% полагают, что они будут использовать это влияние для несправедливого воздействия на государственную политику. Вместе с этим, 34% опрошенных уверены, что к 2030 году именно супербогатые люди будут обладать наибольшим влиянием, во влияние правительств верят только 28%.