Ещё
Состояние супербогатых людей вырастет вдвое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Состояние 1% супербогатых людей вырастет вдвое к 2030 году — до $300 трлн 

RB.ru 34 минуты назад
Фото: Reuters
Состояние 1% самых богатых жителей планеты будет увеличиваться в два раза быстрее, чем состояние остального населения Земли и к 2030 году составит $305 трлн. Об этом пишет The Guardian.
Издание со ссылкой на исследование, подготовленное библиотекой Палаты общин Парламента Великобритании, указывает, что состояние богатейших людей с 2008 года растет примерно на 6% в год, тогда как у остальной части населения — только на 3%.
Таким образом, общее состояние богачей вырастет с $140 трлн в 2018 году до $305 трлн в 2030 году. В совокупности, 1% богатейших людей на планете к 2030 году будет владеть 64% мирового богатства. В исследовании отмечается, что даже при возникновении финансовых кризисов за это время, все равно 1% населения будет удерживать более половины всего богатства.
Недавний опрос Opinium Research показал, что граждане видят в этом серьезную проблему: 41% опрошенных считает, что увеличение влияния богатых приведет к росту коррупции, еще 28% полагают, что они будут использовать это влияние для несправедливого воздействия на государственную политику. Вместе с этим, 34% опрошенных уверены, что к 2030 году именно супербогатые люди будут обладать наибольшим влиянием, во влияние правительств верят только 28%.
RB.ru: последние новости
Forbes: Олег Дерипаска за один день потерял около $1 млрд Венесуэла намерена покупать автозапчасти у «КамАЗа» за криптовалюту El Petro Члены СПЧ при президенте РФ попросили Роскомнадзор не блокировать Telegram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты416
Россия ответила на переезд Скрипалей в США99
США захотели сталинского «бога войны»10
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей33
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу24
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение