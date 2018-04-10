Россиян предупредили о дефиците продуктов

газета «Ведомости». Российские торговые сети предупреждают о возможном дефиците товаров на полках магазинов из-за того, что поставщики не спешат подключаться к аналогу ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы). Об этом во вторник, 10 апреля, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева

Около половины из 1,5 тысяч поставщиков продукции животного происхождения не подтвердили крупнейшему российскому ретейлеру Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») готовность работать в системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) «Меркурий» или же вовсе ее не внедрили. Аналогичная ситуация складывается у «Магнита» : только половина поставщиков краснодарского ретейлера зарегистрирована в системе, сообщил собеседник издания.

С 1 июля нынешнего года все производители животной продукции должны подключиться к системе «Меркурий» и перейти на электронный документооборот, то есть оформлять в ней все ветеринарные сопроводительные документы. Сейчас такие документы в бумажном виде оформляют только производители сырья. По новым правилам это коснется и производителей готовых продуктов, включая молочную, мясную и рыбную продукцию.

Крупнейшие федеральные и региональные поставщики заявляют о неготовности к работе в системе.