Цены на золото снизились из-за повышения курса доллара

Investing.com — В четверг цены на золото снизились, отступив от максимума за два месяца, зафиксированного на прошлой сессии. Золото подешевело из-за укрепления курса доллара и ослабления опасений об эскалации напряженности в Сирии

К 12:28 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, снизились на $9,5 или около 0,68% до $1350,5 за тройскую унцию.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, повысился на 0,28% до 89,47. Повышение курса доллара делает золото менее доступным для держателей других валют.

В среду цены на золото достигли максимума за два месяца $1369,10 из-за геополитической напряженности.

После того, как российский дипломат заявил о том, что его страна будет сбивать американские ракеты, направленные на Сирию, президент США Дональд Трамп посоветовал России приготовиться к военному удару по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку.

Инвесторы покупают золото, чтобы сохранить свои деньги во времена политической или экономической нестабильности.

Повышающиеся геополитические риски отвлекли внимание от возможной торговой войны между США и Китаем , которая беспокоила глобальные финансовые рынки в последние недели.

Доллар получил поддержку после того, как опубликованный в среду протокол мартовского заседания ФРС показал, что чиновники центробанка США уверены в дальнейшем укреплении американской экономики и росте инфляции по направлению к 2% в ближайшие месяцы.

Некоторые инвесторы считают, что опубликованный протокол повысил вероятность более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС. Это стало негативным фактором для цен на золото, которое становится менее привлекательным по сравнению с активами с высокой доходностью при росте процентной ставки.

Торги другими драгоценными металлами. На COMEX фьючерсы на серебро снизились на 1,09% до $16,585 за тройскую унцию, а фьючерсы на платину просели на 0,32% до $931,30.

Фьючерсы на медь снизились на 2,05% до $3,054 за фунт.