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Цены на золото снизились из-за повышения курса доллара
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Цены на золото снизились из-за повышения курса доллара 

Investing.com Россия 18 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В четверг цены на золото снизились, отступив от максимума за два месяца, зафиксированного на прошлой сессии. Золото подешевело из-за укрепления курса доллара и ослабления опасений об эскалации напряженности в Сирии.
К 12:28 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, снизились на $9,5 или около 0,68% до $1350,5 за тройскую унцию.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, повысился на 0,28% до 89,47. Повышение курса доллара делает золото менее доступным для держателей других валют.
В среду цены на золото достигли максимума за два месяца $1369,10 из-за геополитической напряженности.
После того, как российский дипломат заявил о том, что его страна будет сбивать американские ракеты, направленные на Сирию, президент США Дональд Трамп посоветовал России приготовиться к военному удару по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку.
Инвесторы покупают золото, чтобы сохранить свои деньги во времена политической или экономической нестабильности.
Повышающиеся геополитические риски отвлекли внимание от возможной торговой войны между США и Китаем, которая беспокоила глобальные финансовые рынки в последние недели.
Доллар получил поддержку после того, как опубликованный в среду протокол мартовского заседания ФРС показал, что чиновники центробанка США уверены в дальнейшем укреплении американской экономики и росте инфляции по направлению к 2% в ближайшие месяцы.
Некоторые инвесторы считают, что опубликованный протокол повысил вероятность более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС. Это стало негативным фактором для цен на золото, которое становится менее привлекательным по сравнению с активами с высокой доходностью при росте процентной ставки.
Торги другими драгоценными металлами. На COMEX фьючерсы на серебро снизились на 1,09% до $16,585 за тройскую унцию, а фьючерсы на платину просели на 0,32% до $931,30.
Фьючерсы на медь снизились на 2,05% до $3,054 за фунт.
Investing.com Россия: последние новости
Доллар подешевел из-за напряженности в геополитике и международной торговле ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть и увеличение добычи в странах вне ОПЕК Главные мировые новости четверга
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