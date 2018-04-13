Ещё
Фьючерсы на золото подорожали во время европейской сессии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фьючерсы на золото подорожали во время европейской сессии 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на золото выросли во время европейской сессии в пятницу.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.343,40 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,11%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.330,10 долл. и сопротивление — на 1.369,40 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,09% и торгуется на отметке 89,41 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,35%, достигнув отметки 16,530 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае вырос на 0,67%, дойдя до уровня 3,084 долл. за фунт.
Investing.com Россия: последние новости
По утверждению МЭА, перепроизводства нефти в мире удалось избежать Доллар подешевел из-за напряженности в геополитике и международной торговле ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть и увеличение добычи в странах вне ОПЕК
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ117
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски900
Умер юморист Андрей Жмакин45
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова166
Рыбке настал конец156
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение