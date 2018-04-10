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Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов
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Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов 

Investing.com Россия 30 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на золото выросли в ходе американских торгов во вторник.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.344,30 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,31%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.322,60 долл. и сопротивление — на 1.346,10 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,25% и торгуется на отметке 89,31 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,40%, достигнув отметки 16,595 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае вырос на 2,01%, дойдя до уровня 3,139 долл. за фунт.
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