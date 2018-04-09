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Минстрой РФ зафиксировал почти двукратный рост займов по ипотеке
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Минстрой РФ зафиксировал почти двукратный рост займов по ипотеке 

Хабаровский край сегодня 14 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Введение новых механизмов субсидирования ипотечных кредитов помогло на 85% увеличить общее количество займов за первые два месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
«За первые два месяца выдано 180,7 тыс. кредитов на сумму 347,3 млрд рублей. Это на 85% в количественном и на 98% в денежном выражении выше показателей аналогичного периода прошлого года», — пояснил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
Он отметил, что при доле рефинансирования 15–16% удалось сократить ставку кредитования ниже психологического барьера в 10% и сейчас средний показатель составляет 9,75%. При этом Михаил Мень считает реализуемой поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу снизить ставку по ипотеке до 7–8% до 2024 года.
«Это уже не прогнозы, а реалии. Поэтому мы понимаем, что можем выполнить задачу президента», — подчеркнул министр.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Михаила Меня «Известиям»: «Страшная трагедия поставит мозги на место»
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