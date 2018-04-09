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Китай запретил экспорт в Северную Корею материалов, используемых для оружия массового уничтожения
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Китай запретил экспорт в Северную Корею материалов, используемых для оружия массового уничтожения 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Китай запретил экспорт в Северную Корею материалов и технологий, которые могут быть использованы при изготовлении оружия массового поражения в рамках выполнения требований резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявлении министерства коммерции Китая.
В заявлении говорится о том, что в рамках выполнения резолюции 2575 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в соответствии с  статьями «Закона о внешней торговле», прекратить экспорт в Северную Корею материалов двойного назначения и технологий, которые имеют отношение не только к оружию массового поражения, но и к средствам его транспортировки, а также материалов двойного назначения для обычных вооружений.
Уточняется, что запрет вступает в силу в день публикации сообщения.
Ранее, Китай заявил об отсутствии страха перед торговой войной с США.
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