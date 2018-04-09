Китай запретил экспорт в Северную Корею материалов, используемых для оружия массового уничтожения

В заявлении говорится о том, что в рамках выполнения резолюции 2575 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в соответствии с статьями «Закона о внешней торговле», прекратить экспорт в Северную Корею материалов двойного назначения и технологий, которые имеют отношение не только к оружию массового поражения, но и к средствам его транспортировки, а также материалов двойного назначения для обычных вооружений.

Уточняется, что запрет вступает в силу в день публикации сообщения.