Китай запретил экспорт в Северную Корею материалов, используемых для оружия массового уничтожения 

Китай запретил экспорт в Северную Корею материалов и технологий, которые могут быть использованы при изготовлении оружия массового поражения в рамках выполнения требований резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявлении министерства коммерции Китая.
В заявлении говорится о том, что в рамках выполнения резолюции 2575 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в соответствии с статьями «Закона о внешней торговле», прекратить экспорт в Северную Корею материалов двойного назначения и технологий, которые имеют отношение не только к оружию массового поражения, но и к средствам его транспортировки, а также материалов двойного назначения для обычных вооружений.
Уточняется, что запрет вступает в силу в день публикации сообщения.
Ранее, Китай заявил об отсутствии страха перед торговой войной с США.