Ещё
КНДР осталась без китайских материалов для оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай вводит запрет на экспорт в КНДР товаров двойного назначения 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Китай ввел запрет на экспорт в КНДР товаров двойного назначения, которые могут использоваться в том числе для создания оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на министерство коммерции КНР.
По его данным, в список входят 32 вида материалов, технологий и оборудования, которые потенциально могут применяться для производства ОМУ. Такое решение отражает резолюцию, принятую Советом Безопасности ООН в отношении КНДР в сентябре прошлого года.
Совет Безопасности ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. В частности, рестрикции предусматривают запрет на закупку у Пхеньяна текстиля и поставки в страну газовых конденсатов.
Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тысяч баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.
Газета.Ru: последние новости
Дерипаска назвал абсурдными санкции США против него Еврокомиссия поддержит Украину в споре с "Газпромом" Акции компаний Дерипаски обрушились на фоне новых санкций
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»1522
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН853
Трамп и Макрон обменялись данными о химатаке в Сирии38
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей12
На нарушающий законы физики двигатель дали денег16
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение