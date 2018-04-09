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Китай запретил экспорт в КНДР материалов для производства ОМУ
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Китай запретил экспорт в КНДР материалов для производства ОМУ 

РИА Новости 13 минут назад
КИТАЙ ЗАПРЕТИЛ ЭКСПОРТ В КНДР МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ — МИНИСТЕРСТВО КОММЕРЦИИ
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