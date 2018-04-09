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Мень рассказал о росте числа займов по ипотеке
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Мень рассказал о росте числа займов по ипотеке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил, что ведение новых механизмов субсидирования ипотечных кредитов помогло на 85% увеличить общее количество займов за первые два месяца 2018 года. Об этом пишет газета «Известия».
"За первые два месяца выдано 180,7 тыс. кредитов на сумму 347,3 млрд рублей. Это на 85% в количественном и на 98% в денежном выражении выше показателей аналогичного периода прошлого года", — сказал Мень.
По его словам, при доле рефинансирования 15–16% удалось сократить ставку кредитования ниже психологического барьера в 10%.
Мень также добавил, что считает реализуемой поставленную президентом России Владимиром Путиным задачу снизить ставку по ипотеке до 7–8% до 2024 года.
Ранее СМИ сообщили, что к концу 2018 года ставка по ипотеке в России может достичь 7–8%.
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