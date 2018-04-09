Утекающие миллиарды

Банк России публикует официальную статистику трансграничных переводов физических лиц. По данным ЦБ, за 12 лет, с 2006 по 2017 год включительно, в 257 зарубежных стран и территорий из России переведено 479 млрд долларов в текущих ценах или 519 млрд — в ценах 2017 года. Это 2,4% ВВП России за тот же период.

Динамика трансграничных переводов из России

Общая динамика трансграничных переводов из России на протяжении 2006—2017 годов сохраняет тенденцию к линейному росту с ежегодным увеличением объемов переводов в среднем на 1,8 млрд долларов (4,1% от среднегодового значения за период). Максимальный годовой объем был достигнут в 2014 году и составил 69 млрд долларов в текущих ценах (72 млрд в ценах 2017 года), что в 1,7 раза больше среднего уровня.

При этом динамика вывода средств неравномерна: в ней выделяются три периода поступательного роста, прерывающиеся двумя резкими спадами из-за кризисов 2008 и 2014 годов.

Кризис в 2014 году ударил сильнее, чем в 2008-м: и в целом по экономике России, и по сегменту трансграничных переводов. Если сравнивать падение их объемов за год, то в 2014-м эта величина примерно вдвое больше, чем в 2008-м.

Снижение объемов трансграничных переводов физических лиц из России в кризисные годы

Кризисный год Объем переводов в послекризисный год по отношению к кризисному

млрд долл.

в текущих ценах

в ценах 2017 года

-15,7 -19,2 -33,8 -35,7 В периоды между кризисами объемы вывода средств поступательно растут из года в год, хотя после каждого падения темпы роста замедляются.

Рост объемов трансграничных переводов физических лиц из России в межкризисные годы

Период

Среднегодовые показатели за период

Объем переводов, млрд долл. в ценах 2017 года

Прирост объемов, млрд долл. в ценах 2017 года

Темпы роста,

2006—2008

+14,6 2009—2014

2015—2017

В 2017 году суммарный объем перечислений достиг 43,8 млрд долларов, что совсем ненамного выше среднегодового уровня с 2006 года (43,2 млрд долларов) и в 1,6 раза меньше исторического максимума 2014 года.

Интересно, что пропорция трансграничных переводов относительно ВВП России демонстрирует аналогичную динамику, однако более пологую: средние темпы роста за 2006—2017 годы составляют 3,8% от среднегодового значения. Коэффициент корреляции между объемом выводимых средств и ВВП России составляет 0,84, что статистически значимо на доверительном уровне 99%. Эксперты Tranio предполагают, что именно растущий отток капитала из страны был одной из причин кризиса 2014 года. Чем больше объемы переводов средств из России (в абсолютном исчислении), тем б?льшую долю (в процентном исчислении) от ВВП России составляют эти средства.

Вывод средств из России в страны дальнего зарубежья

Согласно статистике Центробанка, за 2006—2017 годы физические лица перевели из России в страны дальнего зарубежья 318 млрд долларов в текущих ценах, или 344 млрд в ценах 2017 года, что составляет 66% от общего объема трансграничных переводов. Динамика переводов в страны дальнего зарубежья за 12 лет не имеет статистически значимых отличий от динамики по всем странам; наоборот, коэффициент корреляции между этими двумя рядами составляет 0,98. Половина общей суммы перечислений в страны дальнего зарубежья приходится на шесть стран:

Страны дальнего зарубежья с наибольшим объемом трансграничных переводов физических лиц из России (2006—2017)

Страна

Суммарный объем переводов, млрд долл.

в текущих ценах

в ценах 2017 года

В первую двадцатку по объему перечислений из России за 12 лет также входят следующие страны:

Трансграничные переводы физических лиц из России в страны дальнего зарубежья (2006—2017)

Суммарный объем переводов, млрд долл. в ценах 2017 года

Если рассматривать динамику объема переводов в наиболее значительные страны (на каждую из которых приходится хотя бы?/? общей суммы; таких стран насчитывается 65), то можно заметить, что среднегодовые темпы роста объема переводов в некоторые страны вдвое и более превышают общий уровень (+4,1%):

Страны с повышенными темпами роста трансграничных переводов физических лиц из России

Среднегодовой рост объема переводов за период 2006—2017, % от среднегодового объема

Латвия

+17,4 Монако

+11,2 Швейцария

+10,4 Испания

Австрия

Есть и страны с отрицательной динамикой, где в 2006—2017 годах наблюдается тенденция к снижению объемов переводов:

Cтраны с отрицательной динамикой трансграничных переводов физических лиц из России

Среднегодовое снижение объема переводов за период 2006—2017, % от среднегодового объема

Турция

Китай

Нидерланды

Япония

Болгария

Грузия

Среднегодовое колебание объема переводов (среднее абсолютных значений разности между показателями соседних лет) показывает, насколько плавные изменения объема трансакций характерны для той или иной страны — безотносительно к тому, положительные эти изменения или отрицательные. Для всех стран в совокупности среднегодовое колебание за 12 лет составляет 30,3%, однако отдельные страны демонстрируют чрезвычайно неравномерную динамику. На другом конце шкалы можно отметить пять стран с наиболее «пологой» динамикой.

Страны с неравномерной динамикой трансграничных переводов физических лиц из России

Среднегодовое колебание объема переводов за период 2006—2017, % от среднегодового объема

Люксембург

134,6 Лихтенштейн

101,5 Нидерланды

Монако

Сингапур

Швейцария

Венгрия

Гонконг

Страны с наиболее равномерной динамикой трансграничных переводов физических лиц из России

Среднегодовое колебание объема переводов за период 2006—2017, % от среднегодового объема

Сербия

Черногория

Литва

Китай

Турция

Устойчивость динамики можно охарактеризовать тем, сколько раз на протяжении изученного периода годовое изменение объемов переводов меняло направление (от отрицательного к положительному или наоборот). В целом по всем странам в 2006—2017 годах динамика «разворачивалась» четыре раза в связи с кризисами: смена роста на падение в 2009 году, затем опять переход к росту в 2010-м и аналогичная картина в 2014—2015 годах.

Однако три страны — Венгрия, Китай и Мальта — за это время меняли направление семь раз, то есть почти каждый год, что означает крайне неустойчивую динамику. Кроме того, 11 стран «разворачивались» по шесть раз: Греция, Египет, Ирландия , Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, ОАЭ Хорватия и Швейцария.

Можно заметить, что страны — лидеры по объему перечислений мало выбиваются из средней динамики по всем странам; сильные колебания больше характерны для стран, не входящих в первую двадцатку. Впрочем, есть исключения: Швейцария, находящаяся на первом месте, демонстрирует высокие темпы роста и при этом весьма неравномерные изменения сумм переводов от года к году, а Китай (второе место) характеризуется отрицательной и чрезвычайно «пологой» динамикой.

Динамика трансграничных переводов в периоды роста

В каждом из трех периодов между кризисами рейтинги стран — лидеров по объему переводов существенно различались:

Среднегодовой объем трансграничных переводов физических лиц из России в межкризисные годы

млрд долл. в ценах 2017 года

2006—2008

2009—2014

2015—2017

Китай

Швейцария

Турция

Великобритания

Нидерланды

Германия

Япония

Грузия

Италия

Швейцария

Китай

Великобритания

Германия

Испания

Австрия

Турция

Латвия

Швейцария

Латвия

Великобритания

Китай

Испания

Германия

Италия

Австрия

Только пять стран — Швейцария, Китай, США , Великобритания и Германия — стабильно оставались в первой десятке на протяжении всех 12 лет.

Также в каждом периоде можно выделить страны, где рост объемов переводов существенно опережал среднемировую динамику, как и страны с отрицательной динамикой на фоне общего роста:

Динамика трансграничных переводов физических лиц из России в межкризисные годы

Среднегодовое изменение объемов переводов, % от среднегодового объема

2006—2008

2009—2014

2015—2017

В среднем по миру

Высокий рост

Люксембург

Болгария

Джерси

Таиланд

Испания

Финляндия

Отрицательная динамика

Венгрия

В среднем по миру

Высокий рост

Лихтенштейн

Сингапур

Люксембург

Латвия

Сент-Китс и Невис

Словения

Монако

Швейцария

Австрия

Отрицательная или нулевая динамика

Китай

Египет

Турция

Болгария

В среднем по миру

Высокий рост

Италия

Вьетнам

Словакия

Монако

Люксембург

Швейцария

Греция

Отрицательная динамика

Сент-Китс и Невис

Джерси

Лихтенштейн

Швеция

Финляндия

Болгария

Таиланд

Гонконг

Мальта

Германия

Латвия

Из стран, на каждую из которых приходится не менее?/? общего объема переводов, только Люксембург отличался повышенными темпами роста во все три межкризисных периода, хотя эти темпы со временем приближались к средним по миру. Более распространен сценарий, когда страна, «взлетевшая» перед кризисом 2008 или 2014 года, с 2015 года проявляет отрицательную динамику. Это характерно как для островных офшоров (Сент-Китс и Невис, Джерси), так и для крупных стран в разных частях света (Болгария, Финляндия, Таиланд).

Из стран, входящих в первую десятку по объемам переводов за 12 лет, стоит обратить внимание на Германию и Латвию, где на протяжении 2015—2017 годов отмечается спад вместо прежнего роста.

Большинство стран, выделяющихся повышенными темпами роста перечислений из России перед кризисами 2008 или 2014 годов, оказались в области отрицательной динамики в 2015—2017 годах.

Трансграничные переводы во время кризисов 2008 и 2014 годов

Отметим страны, в которых скачок объемов перечислений из России между 2008 и 2009 годом существенно отличается от среднего уровня:

Динамика трансграничных переводов физических лиц из России во время кризиса 2008 года

Изменение объема переводов в 2009 году по сравнению с 2008-м млрд долл. (в ценах 2017 года)

В целом по миру

-19,2 Существенное снижение

Нидерланды

Япония

Сингапур

Люксембург

Хорватия

-0,06 Швейцария

Незначительное снижение

Таиланд

Багамские острова

Лихтенштейн

Сейшельские острова

Вьетнам

Гонконг

Франция

Сент-Китс и Невис

Таким образом, в результате кризиса 2008 года отдельные страны «просели» весьма незначительно, а в некоторые даже увеличился поток переводов из России. По абсолютной величине годового прироста лидирует Гонконг, куда в 2009 году из России было переведено около 7 млрд долларов, что почти на 400 млн больше, чем в 2008-м (в ценах 2017 года). На втором месте — Кипр : +38 млн долларов по сравнению с 2008-м.

В процентном соотношении объемы перечислений во время кризиса выросли прежде всего в островных офшорах: например, из России на Багамские острова в 2009 году было переведено в 8,3 раза больше средств, чем в 2008-м.

Во время кризиса 2008 года на фоне общего падения перечислений из России резко возрос объем переводов в островные офшоры и некоторые другие страны (Кипр, Гонконг).

После кризиса 2008 года темпы роста объема переводов в зарубежные страны составили в среднем 17% в год, или 40% от докризисного значения. Однако в отдельных странах динамика изменилась сильнее:

Изменение динамики трансграничных переводов физических лиц из России после кризиса 2008 года

Отношение среднегодовых темпов роста объема переводов в 2009—2014 к 2006—2008, %

Динамика сменила направление

Рост ускорился или почти не замедлился

Рост сильно замедлился

Лихтенштейн

Латвия

Сингапур

Израиль

Великобритания

Словения

Болгария

Финляндия

От роста к снижению:

• Турция

• Египет

• Китай

От снижения к росту:

• Сербия

• Венгрия

• Черногория

В 2014 году, во время следующего кризиса, отдельные страны снова показали динамику, существенно отличающуюся от общемирового снижения объемов переводов из России:

Динамика трансграничных переводов физических лиц из России во время кризиса 2014 года

Изменение объема переводов в 2015 году по сравнению с 2014-м млрд долл. (в ценах 2017 года)

В целом по миру

-35,7 Существенное снижение

Багамские острова

-0,007 Сейшельские острова

-0,023 Лихтенштейн

-0,49 Нидерланды

-0,83 Австрия

Болгария

-0,31 Незначительное снижение

Эстония

Сент-Китс и Невис

Мальта

Вьетнам

Латвия

Можно заметить, что оба кризиса особенно сильно ударили по переводам в Швейцарию и Нидерланды. Кипр, «поднявшийся» во время кризиса 2008 года, в 2014-м «просел» меньше многих других стран. Характер трансграничных переводов в островные офшоры радикально отличался от периода предыдущего кризиса. Те же офшорные зоны, которые после 2008 года испытали резкий прилив перечислений из России, после 2014-го, наоборот, показали максимальные темпы падения. В частности, по статистике Центробанка, перечисления на Багамы в 2009 году вовсе прекратились. Впрочем, Сент-Китс и Невис продемонстрировал существенный рост во время обоих кризисов.

Оба кризиса — в 2009 и 2014 годах — особенно сильно ударили по трансграничным переводам из России в Швейцарию и Нидерланды.

После кризиса 2014 года темпы роста объема переводов в зарубежные страны составили в среднем 9% в год, или 54% от докризисного значения. Но в некоторых странах характер динамики снова изменился гораздо сильнее:

Изменение динамики трансграничных переводов физических лиц из России после кризиса 2014 года

Отношение среднегодовых темпов роста объема переводов в 2015—2017 к 2009—2014, %

Рост ускорился

Рост сильно замедлился

Динамика сменила направление

Италия

Вьетнам

Греция

Грузия

Словакия

Израиль

Сингапур

Нидерланды

Испания

От роста к снижению:

• Сент-Китс и Невис

• Болгария

• Финляндия

• Лихтенштейн

• Таиланд

• Латвия

• Мальта

• Германия

От снижения к росту:

• Турция

• Китай

Болгария и Финляндия, рост перечислений в которые после кризиса 2008 года плохо восстановился на общемировом фоне, после 2014 года вовсе перешли от роста к снижению объемов трансграничных переводов из России. Наоборот, Китай и Турция демонстрировали рост до 2008 года, равномерный спад на протяжении 2009—2014 годов и снова перешли к росту с 2015 года.

Перечисления из России в отдельные страны

На протяжении 2006—2017 годов динамика переводов из России в некоторые страны вела себя особенно примечательно.

Швейцария демонстрирует наилучший рост в течение всего периода. Интересен резкий подъем в 2014 году (+6,4 млрд долларов в ценах 2017 года, +142%), причем этот подъем практически ровно скомпенсировался кризисом в следующем году (-6,8 млрд долларов). (Похожий скачок динамики наблюдался у сопредельной Австрии, однако на год раньше: в 2013 году в Австрию было переведено 2,5 млрд долларов, что в 2,8 раза больше показателя 2012 года.)

Общий объем переводов в Швейцарию существенно превышает показатели всех остальных стран: за весь период 2006—2017 годов он достиг 50,5 млрд долларов в ценах 2017 года, что в 1,4 раза больше, чем у Китая, второго в рейтинге. Объем переводов из России в одну Швейцарию составил 9,7% от объема переводов во все страны мира.

Китай был лидером в 2006 году, опережая Швейцарию (вторую в рейтинге на тот момент) в 2,6 раза. Однако начиная с кризиса 2008 года Китай показывает планомерный спад и в 2017 году находится на 20-м месте в общем рейтинге. Объемы переводов в Китай за 2017 год оказались в 3,3 раза меньше, чем в Швейцарию.

В 2015—2017 годах наблюдается рост объема переводов в Китай в среднем на 12% в год, однако пока сложно судить, станет ли это тенденцией.

Практически такой же динамикой характеризуется Турция, объем перечислений в которую в 2,6 раза меньше, чем в Китай.

Латвия демонстрировала уверенный рост до 2014 года и мало «просела» в оба кризиса. Заслуживает внимания участок стремительного подъема в 2012—2014 годах (в среднем +60% в год). Однако после 2014 года сохраняется тенденция к снижению объемов.

Кипр и Монако почти идентичны друг другу по динамике объемов перечислений: на протяжении 2006—2017 годов обе страны демонстрируют тенденцию роста, на котором мало сказались оба кризиса. В 2012 году и Кипр, и Монако испытали одинаковое снижение объемов переводов (на 62% относительно среднегодового значения за весь период).

Трансграничные переводы на операции с недвижимостью

Статистика Центробанка по операциям с недвижимостью доступна за девять лет начиная с 2009 года. Причем учитываются только данные по переводам физических лиц — резидентов России. Однако динамика переводов резидентов по всем статьям расходов за 12 лет не имеет статистически значимых отличий от динамики переводов всех физических лиц; наоборот, коэффициент корреляции между этими двумя рядами составляет 0,99. Таким образом, формальное разделение физических лиц на резидентов и нерезидентов России не приводит к качественным различиям в статистике трансграничных переводов этих групп плательщиков.

В 2009—2017 годах суммарный объем переводов резидентов России на операции с недвижимостью составил 13,4 млрд долларов в ценах 2017 года, или в среднем 1,5 млрд долларов в год. Это составляет 4,8% от объема переводов резидентов по всем целям перечислений и 3,2% от объема переводов всех физических лиц из России за тот же период.

ЦБ не предоставляет статистики по переводам на операции с недвижимостью в отдельные страны, поэтому здесь рассматриваются только суммарные данные по всем странам мира. Динамика трансграничных перечислений испытывает интересные колебания:

Начав в 2009 году с величины 1,03 млрд долларах в ценах 2017 года, объемы перечислений до 2011 года растут экспоненциально, затем переходят к линейному росту и достигают максимума 2,27 млрд долларов в 2013 году. Среднегодовые темпы этого роста (20%) немного выше, чем темпы роста всех трансграничных перечислений (18% за тот же период).

После 2013 года начинается спад, достигший минимума 0,89 млрд долларов в 2016 году. За это время годовой объем переводов упал на 61% от максимума, что снова больше общего снижения объема переводов из России во время кризиса (-49%). Только в 2017 году наметился подъем до 1,1 млрд долларов — всего на 6% выше показателя 2009 года. При этом объем переводов за год вырос на 23%, что опять больше общего роста в 2017 году по сравнению с 2016-м (19%).

Между тем доля переводов на недвижимость в общем потоке трансграничных перечислений демонстрирует отчетливый убывающий тренд на протяжении всего периода 2009—2017, снижаясь на 0,3 процентного пункта ежегодно. (Коэффициент детерминации линейной регрессии составляет 0,82, что статистически значимо на доверительном уровне 99%.) Если в 2009 году эта доля составляла 6,2%, то в 2017-м опустилась до 3,5% (почти в два раза).

Кроме переводов на операции с недвижимостью, статистика Центробанка рассматривает другие цели перечислений, в частности кредиты, оплату товаров и услуг, переводы электронных денежных средств. На протяжении 2009—2017 годов доли перечислений по каждой из целей относительно общего потока также отчетливо убывают. Исключение составляет только цель «Перечисление собственных средств», под которым Банк России понимает «переводы со счета физического лица — резидента в уполномоченном банке на счет того же физического лица — резидента или его близкого родственника, открытый в банке-нерезиденте и переводы со счета физического лица — резидента или его близкого родственника, открытого в банке-нерезиденте, на счет того же физического лица — резидента в уполномоченном банке».

Эта величина составила 41% от общего объема переводов резидентов в 2009—2017 годах и росла в среднем на 9,1% в год на протяжении этого периода. Хотя в 2015 году она упала в 2,6 раза по сравнению с 2014-м.

Ростислав ЧЕБЫКИН, главный редактор Tranio.ru, для Banki.ru

Полностью посмотреть исследование можно здесь: Как утекают капиталы1.pdf