Чудеса Росстата: почему реальная инфляция выше официальной

По словам главы МЭР Максима Орешкина, к июлю показатель будет ниже 2%

Говорят, инфляция в России уверенно идет на спад. По крайней мере так утверждают чиновники. Если верить их словам, то цены с начала 2018 года стабильно снижаются. По последним данным Росстата, в марте месячная инфляция составила 0,29%, а годовая — 2,35%. Но и это не предел. Как прогнозирует министр экономического развития Максим Орешкин , в конце июня показатель вовсе будет ниже 2%. Тем временем россияне, соотнося свои расходы и заявления чиновников, находятся в недоумении: то ли они не в те магазины ходят, то ли не те товары покупают. На самом же деле, как поясняют эксперты, секрет низкой «официальной» инфляции кроется в методологии ее расчета.

Низкая инфляция — идея фикс Банка России и финансово-экономического блока правительства. Последние годы чиновники ведут беспощадную борьбу с взлетающими вверх ценниками, при этом жертвуя экономическим ростом. Но как бы то ни было, определенные успехи все же достигнуты. По итогам прошлого года инфляция составила 2,5%, что стало минимальным значением в истории современной России. Таким образом, ЦБ и правительству удалось раньше срока достичь целевого уровня в 4%.

Справедливости ради необходимо отметить, что тенденция продолжилась и в 2018 году. Как свидетельствуют данные Росстата , в марте годовая инфляция составила 2,35%. Однако россияне в ее снижение не верят. О каких бы низких показателях ни рапортовали власти, рост цен население отчетливо ощущает на своих кошельках. Согласно опросу ИнФОМ, инфляционные ожидания россиян достигают 8,5%.

Почему же «официальная» инфляция столь существенно отличается от «народной»? Одной из причин эксперты называют шкалу оценок, которой пользуется Росстат. По словам старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, методология госстатистики устарела и требует обновлений. Дело в том, что инфляция рассчитывается в среднем. А учитывая, что регионы нашей необъятной родины развиваются неодинаково, так же, как отличаются доходы разных слоев населения, то, соответственно, цены для них растут по-разному. Возьмем, например, цены на продукты питания ежедневного потребления, такие как куриное яйцо и мясо птицы, подсолнечное масло, продукты молочной группы и так далее. Согласно официальным данным, их стоимость в годовом исчислении показывает небольшой рост. Однако для наименее обеспеченных граждан, чья доля в населении страны традиционно велика, именно цены на эти не самые дорогие продукты играют ключевую роль в их списке расходов. Поэтому неудивительно, что в этом слое населения инфляция ощущается намного сильнее.

Как правило, наши граждане замечают, как растут цены на мелкие товары, которые они приобретают постоянно. При крупных же покупках, будь то машина или компьютер, они редко заостряют внимание на цене, которая была, допустим, год назад. А вот стоимость продовольственных товаров или же тарифы на жилищно-коммунальные услуги россияне отслеживают «в реальном времени» и с пристрастием.

Столь щепетильно относиться к ценникам на полках магазинов россиян вынуждают их худеющие день ото дня кошельки. Как известно, располагаемые денежные доходы населения падают уже четвертый год подряд. И здесь уже никакая низкая инфляция не спасет.