Ещё
Бахрейн заинтересовался технологиями добычи нефти Татарстана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британцы придумали способ защиты от «Новичка»
Британцы придумали способ защиты от «Новичка»

Бахрейн заинтересовался технологиями добычи нефти Татарстана 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Представители Королевства Бахрейн заинтересовались технологиями Татарстана в области добычи тяжелой нефти. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с председателем Совета экономического развития Бахрейна Халидом Аль Румейхи и главным исполнительным директором инвестиционного фонда Бахрейна «Мумталакат» Махмудом Аль Кухеджи.
"Явный интерес у бахрейнцев вызвала возможность сотрудничества в области обмена опытом и технологиями в области добычи тяжелой нефти и ее дальнейшей переработки. Со слов стороны представителей Бахрейна, на острове нефть добывается уже достаточно давно и с каждым годом более актуальным становится вопрос добычи и переработки тяжелой сернистой нефти, в области которой у местных компаний еще недостаточно опыта", — отмечается в сообщении.
В свою очередь Минниханов отметил, что Татарстан готов сотрудничать в этом вопросе, однако его должны проработать специалисты. «Все зависит от геологии нефтедобычи. У нас в России одна геология, а у вас могут быть совершенные иные условия. Поэтому эти вопросы должны обсуждать наши специалисты», — пояснил он.
Ранее также сообщалось, что Татарстан заинтересован в новых поставках в Бахрейн продукции предприятий машиностроительного комплекса республики, а также намерен предложить Бахрейну сотрудничество в области сельского хозяйства и продовольствия.
По данным Приволжского таможенного управления, в 2016-2017 году между Татарстаном и Бахрейном не было внешнеэкономической деятельности. По итогам 2015 года товарооборот между Республикой Татарстан и Королевством Бахрейн составил $48,5 тыс.
ТАСС: последние новости
Еврокомиссия поддержит Киев при заключении транзитного контракта на газ после 2019 года Дерипаска обсудит с адвокатами включение в санкционный список США Минфин: инвесторы США должны до 7 мая продать акции фирм из РФ, подпавших под санкции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1000
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар638
Скончалась Анжелика Волчкова8
Успенский рассказал о предательстве жены4
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение