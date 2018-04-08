Бахрейн заинтересовался технологиями добычи нефти Татарстана

КАЗАНЬ , 8 апреля. / ТАСС /. Представители Королевства Бахрейн заинтересовались технологиями Татарстана в области добычи тяжелой нефти. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с председателем Совета экономического развития Бахрейна Халидом Аль Румейхи и главным исполнительным директором инвестиционного фонда Бахрейна «Мумталакат» Махмудом Аль Кухеджи.

"Явный интерес у бахрейнцев вызвала возможность сотрудничества в области обмена опытом и технологиями в области добычи тяжелой нефти и ее дальнейшей переработки. Со слов стороны представителей Бахрейна, на острове нефть добывается уже достаточно давно и с каждым годом более актуальным становится вопрос добычи и переработки тяжелой сернистой нефти, в области которой у местных компаний еще недостаточно опыта", — отмечается в сообщении.

В свою очередь Минниханов отметил, что Татарстан готов сотрудничать в этом вопросе, однако его должны проработать специалисты. «Все зависит от геологии нефтедобычи. У нас в России одна геология, а у вас могут быть совершенные иные условия. Поэтому эти вопросы должны обсуждать наши специалисты», — пояснил он.

Ранее также сообщалось, что Татарстан заинтересован в новых поставках в Бахрейн продукции предприятий машиностроительного комплекса республики, а также намерен предложить Бахрейну сотрудничество в области сельского хозяйства и продовольствия.

По данным Приволжского таможенного управления, в 2016-2017 году между Татарстаном и Бахрейном не было внешнеэкономической деятельности. По итогам 2015 года товарооборот между Республикой Татарстан и Королевством Бахрейн составил $48,5 тыс.