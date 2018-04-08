Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 1,82%

Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги воскресенья ростом за счет укрепления секторов коммуникаций, банковских услуг и технологий.

На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 подорожал на 1,82%.

В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции OPKO Health Inc (TA:OPK), которые подорожали на 63,0 п. (6,13%), закрывшись на отметке в 1.091,000. Котировки Sodastream International Ltd (TA:SODA) выросли на 1.340,0 п. (4,23%), завершив торги на уровне 33.030,0. Бумаги Cellcom Israel Ltd (TA:CEL) выросли в цене на 97,0 п. (4,20%), закрывшись на отметке 2.409,000.

Лидерами падения стали акции Harel Ins&Inv (TA:HARL), цена которых упала на 53,00 п. (2,04%), завершив сессию на отметке 2.547,000. Акции Ormat Technologies (TA:ORA) поднялись на 150,000 п. (0,76%), закрывшись на уровне 19.550,0000, а Amot Investments Ltd (TA:AMOT) выросли в цене на 1 п. (0,06%) и завершили торги на отметке 1.811,000.

На Тель-Авивской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (247) превысило количество закрывшихся в минусе (142), а котировки 30 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 2,55%, или 1,62, достигнув отметки $61,92 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 1,89%, или 1,29, до $67,04 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,64%, или 8,50, до отметки $1.337,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/ ILS выросла на 0,12% до 3,5316, а котировки EUR/ILS повысились на 0,46%, достигнув отметки 4,3380.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,33% до 89,82.