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Эксперт КНР на форуме в Боао привел РФ в качестве примера успешного управления госдолгом
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Эксперт КНР на форуме в Боао привел РФ в качестве примера успешного управления госдолгом 

ТАСС 56 минут назад
БОАО /Китай/, 8 апреля. /ТАСС/. Опыт России как государства с формирующейся рыночной экономикой в области контроля над бюджетом можно считать успешным примером национальной стратегии по снижению долговых рисков. Об этом заявил в воскресенье на Азиатском экономическом форуме в Боао (Южный Китай) директор Института мировой экономики и политики при Академии общественных наук Китая Чжан Юйянь.
"Проблема растущих долговых обязательств — это фактор, от которого зависит развитие всех стран в долгосрочной перспективе, особенно ему должны уделять внимание государства с формирующейся рыночной экономикой, — отметил он, комментируя оглашенный на форуме доклад. — В качестве примера стран, правительства которых успешно справляются с этой проблемой, можно назвать Россию".
Как отмечается в документе «Экономическое развитие субъектов с формирующимися рынками — 2018», на который сослался эксперт, коэффициент обслуживания долга РФ (показатель платежеспособности страны — прим. ТАСС) в 2016 снизился на 4,2% (до 19,2% — прим. ТАСС) и продолжает поддерживаться в оптимальном состоянии — ниже нейтральной международной отметки безопасной задолженности в 20%.
Чжан Юйянь напомнил, что долговое бремя развивающихся стран в целом ниже, чем у развитых государств. «Разумеется, в плане способности [управления долговыми обязательствами субъектов с формирующейся рыночной экономикой] существуют проблемы, и им следует продолжать уделять повышенное внимание правительственному долгу», — резюмировал он.
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