Торговая война и директивы не помогут решить проблему отрицательного сальдо торгового баланса США — глава Американо-китайской торговой палаты Сюй Чэнь

Нью-Йорк , 8 апреля / Синьхуа / — Торговая война и директивы не помогут решить проблему отрицательного сальдо торгового баланса США , для этого требуются точные и целенаправленные меры, принятые с соблюдением законов экономики. Об этом заявил на днях председатель Американо-китайской торговой палаты Сюй Чэнь.

По его словам, отрицательное сальдо характерно для торговых отношений США не только с Китаем , но и со всем миром, а причина этого кроется в структуре американской экономики, ориентированной на внутренний спрос. Эксперт отметил, что на протяжении последних 20 лет в США наблюдались высокие потребительские расходы при низком уровне сбережений.

Как подчеркнул Сюй Чэнь, односторонние протекционистские действия могут не исправить ситуацию, а, напротив, привести к дальнейшему нарушению внутреннего баланса спроса и предложения в США. По его мнению, торговый протекционизм идет вразрез с интересами американских потребителей, которые, можно сказать, будут обложены дополнительным налогом из-за введения новых импортных пошлин в отношении китайских товаров и услуг. Эксперт также указал на то, что доллары, покидающие США из-за отрицательного сальдо торгового баланса, возвращаются в страну в виде вложений КНР в американские казначейские облигации и т. п.

Как заявил Сюй Чэнь, для стабильного развития китайско-американских торговых отношений требуется придерживаться принципов взаимоуважения, сотрудничества и обоюдного выигрыша. По его словам, КНР и США могут конкурировать, но в еще большей мере могут сотрудничать, а здоровые и крепкие торговые связи пойдут на пользу обеим странам и их народам. —0—