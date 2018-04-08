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Торговая война и директивы не помогут решить проблему отрицательного сальдо торгового баланса США — глава Американо-китайской торговой палаты Сюй Чэнь
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Торговая война и директивы не помогут решить проблему отрицательного сальдо торгового баланса США — глава Американо-китайской торговой палаты Сюй Чэнь 

ИА Синьхуа 15 минут назад
Нью-Йорк, 8 апреля /Синьхуа/ — Торговая война и директивы не помогут решить проблему отрицательного сальдо торгового баланса США, для этого требуются точные и целенаправленные меры, принятые с соблюдением законов экономики. Об этом заявил на днях председатель Американо-китайской торговой палаты Сюй Чэнь.
По его словам, отрицательное сальдо характерно для торговых отношений США не только с Китаем, но и со всем миром, а причина этого кроется в структуре американской экономики, ориентированной на внутренний спрос. Эксперт отметил, что на протяжении последних 20 лет в США наблюдались высокие потребительские расходы при низком уровне сбережений.
Как подчеркнул Сюй Чэнь, односторонние протекционистские действия могут не исправить ситуацию, а, напротив, привести к дальнейшему нарушению внутреннего баланса спроса и предложения в США. По его мнению, торговый протекционизм идет вразрез с интересами американских потребителей, которые, можно сказать, будут обложены дополнительным налогом из-за введения новых импортных пошлин в отношении китайских товаров и услуг. Эксперт также указал на то, что доллары, покидающие США из-за отрицательного сальдо торгового баланса, возвращаются в страну в виде вложений КНР в американские казначейские облигации и т. п.
Как заявил Сюй Чэнь, для стабильного развития китайско-американских торговых отношений требуется придерживаться принципов взаимоуважения, сотрудничества и обоюдного выигрыша. По его словам, КНР и США могут конкурировать, но в еще большей мере могут сотрудничать, а здоровые и крепкие торговые связи пойдут на пользу обеим странам и их народам. —0—
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