МИД: в Европе не понимают позицию США по «Северному потоку — 2»

Андрей Келин. МОСКВА , 8 апреля. / ТАСС /. Европейские страны не понимают позицию Вашингтона по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2», откуда исходят противоречивые и крайне политизированные заявления. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ

Затронув сообщения о возможных санкциях Соединенных Штатов в отношении европейских стран, участвующих в данном проекте, российский дипломат отметил, что это «очень запутанная тема». «Насколько я знаю, европейцы пока сами не очень-то понимают, чего хотят и что будут делать в Вашингтоне, — пояснил он. — Они отправляют туда делегации для того, чтобы попытаться разобраться, но очевидных, конкретных и ясных ответов в Вашингтоне предоставить не могут. Там сейчас все очень сильно политизировано, к сожалению».

Вместе с тем, Келин выразил уверенность в возможном согласовании проекта «Северного потока — 2» с Еврокомиссией в этом году при «проявлении нормальных, рациональных подходов». «Если опираться на аргументы юристов, в том числе самого Евросоюза , где очень сильная юридическая служба, то юристы не видят проблем, — указал собеседник агентства. — Но им все время пытаются выдвинуть политические препятствия некоторые страны — наши, к сожалению, недруги».

Кроме того, по мнению дипломата, Вашингтон сегодня пытается остановить данный проект из-за того, что при его реализации получит «меньше шансов продать европейцам дорогой сжиженный газ, полученный в Америке».