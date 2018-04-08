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МИД: в Европе не понимают позицию США по «Северному потоку — 2»
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МИД: в Европе не понимают позицию США по «Северному потоку — 2» 

ТАСС 32 минуты назад
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Европейские страны не понимают позицию Вашингтона по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2», откуда исходят противоречивые и крайне политизированные заявления. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Затронув сообщения о возможных санкциях Соединенных Штатов в отношении европейских стран, участвующих в данном проекте, российский дипломат отметил, что это «очень запутанная тема». «Насколько я знаю, европейцы пока сами не очень-то понимают, чего хотят и что будут делать в Вашингтоне, — пояснил он. — Они отправляют туда делегации для того, чтобы попытаться разобраться, но очевидных, конкретных и ясных ответов в Вашингтоне предоставить не могут. Там сейчас все очень сильно политизировано, к сожалению».
Вместе с тем, Келин выразил уверенность в возможном согласовании проекта «Северного потока — 2» с Еврокомиссией в этом году при «проявлении нормальных, рациональных подходов». «Если опираться на аргументы юристов, в том числе самого Евросоюза, где очень сильная юридическая служба, то юристы не видят проблем, — указал собеседник агентства. — Но им все время пытаются выдвинуть политические препятствия некоторые страны — наши, к сожалению, недруги».
Кроме того, по мнению дипломата, Вашингтон сегодня пытается остановить данный проект из-за того, что при его реализации получит «меньше шансов продать европейцам дорогой сжиженный газ, полученный в Америке».
"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода «Северный поток», связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут «Северного потока» и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, а пропускная способность — 55 млрд кубометров газа в год. Ввод «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года.
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