Текущий бюджет края собираются увеличить?

Слышал, что текущий бюджет края собираются скорректировать в сторону увеличения. В связи с чем?

Как пояснил заместитель председателя комитета АКЗС по бюджету и налогам Сергей Приб , это средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года. С этой даты МРОТ в регионе будет равен размеру прожиточного минимума трудоспособного населения, который составляет 11163 рубля.

По словам Приба, соответствующие изменения будут внесены в доходную и расходную части бюджета края на текущий год. А на начало года общий объём расходов региона на заработную плату в бюджетной сфере составлял 24,5 млрд рублей.