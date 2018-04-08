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Текущий бюджет края собираются увеличить?
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Текущий бюджет края собираются увеличить? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Слышал, что текущий бюджет края собираются скорректировать в сторону увеличения. В связи с чем?
Распоряжением Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева нашему региону выделена дополнительная дотация в 907 млн рублей.
Как пояснил заместитель председателя комитета АКЗС по бюджету и налогам Сергей Приб, это средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года. С этой даты МРОТ в регионе будет равен размеру прожиточного минимума трудоспособного населения, который составляет 11163 рубля.
По словам Приба, соответствующие изменения будут внесены в доходную и расходную части бюджета края на текущий год. А на начало года общий объём расходов региона на заработную плату в бюджетной сфере составлял 24,5 млрд рублей.
Добавим, что Республика Алтай на повышение зарплаты бюджетникам в связи с доведением МРОТ до прожиточного минимума получит 150,8 млн рублей.
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