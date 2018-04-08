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Австрийский министр экономики призвала к урегулированию торговых споров путем диалога и консультаций
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Австрийский министр экономики призвала к урегулированию торговых споров путем диалога и консультаций 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вена, 8 апреля /Синьхуа/ — Австрия выступает против торгового протекционизма и считает необходимым урегулирование торговых споров путем диалога и консультаций. Об этом корр. Синьхуа на днях заявила министр по делам экономики и цифровых технологий страны Маргарет Шрамбек.
"Австрия не хочет, чтобы события развивались таким образом, это точно, это совсем не то, чего мы хотим", — сказала она, комментируя трения в сфере торговли, возникшие между США с одной стороны и Китаем и Европой с другой стороны из-за протекционистских действий американской администрации Дональда Трампа.
По мнению министра, в полном жизненных сил глобализированном мире повышение таможенных пошлин и принятие других мер по ограничению торговли, продиктованных менталитетом «игр с нулевой суммой», не могут быть устойчивыми, при ведении бизнеса и торговли следует стремиться к общему выигрышу всех сторон.
М. Шрамбек подчеркнула необходимость адекватных контрмер по урегулированию нынешних торговых разногласий и четкого сигнала о неприемлемости торгового протекционизма.
Министр считает, что путь к разрешению проблем — это диалог и консультации. По ее мнению, следует с их помощью избежать эскалации торговых трений и вернуться в русло нормальных торговых отношений. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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