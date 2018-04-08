У Украины есть потенциал

Проведя на Украине более трех лет, я пришел к убеждению: у этой страны есть потенциал для уверенного экономического роста на 6 — 7% в год минимум. Что для этого нужно сделать?

1. Самое важное: это изменение имиджа страны через ускорение реформ в ключевых сферах, что позволит привлечь намного больше прямых иностранных инвестиций, чем сегодня.

2. Существуют эмпирические свидетельства тому, что для роста ВВП на 6 — 7% стране необходим уровень инвестиций от 25% ВВП, но лучше даже 30%. Сегодня уровень инвестиций на Украине составляет 15% ВВП. Чтобы его увеличить до 25%, нужно ежегодно вливать в экономику на 10 миллиардов долларов больше.

Первый возможный источник инвестиций — это государственные инвестиции, которые сейчас на Украине минимальные — всего 1,5% ВВП. При том что в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) они в среднем составляют 3%. Кроме того, госинвестиции на Украине малоэффективны. Пространства для увеличения этих инвестиций не так много из за напряженной ситуации в сфере госфинансов, где необходимо сокращать бюджетный дефицит.

Второй возможный источник — кредиты банковского сектора. Но инфляция до сих пор довольно высокая, а права кредиторов защищены плохо. При этом уровень неработающих кредитов намного выше желаемого показателя. Так что быстро добиться успехов в привлечении банковских кредитных ресурсов в экономику довольно сложно.

Поэтому остается третий, единственный реальный и полноводный источник — прямые иностранные инвестиции. Привлечь их можно довольно быстро.

В 2016 — 2017 годах приток прямых иностранных инвестиций составлял 1,5 миллиарда долларов ежегодно, что намного меньше, чем до революции достоинства. В 2010 — 2013 годах этот показатель насчитывал 5,5 миллиарда долларов в год.

3. Самое большое препятствие для инвестиций, в частности для иностранных — очень плохая защита прав собственности. Это нужно решить.

4. Необходимо добиться прогресса в приватизации гос¬компаний и провести реформу государственных предприятий.

5. Не может быть здоровой экономика без открытия рынка сельскохозяйственной земли.

6. Украине стоит довести до конца реформу в энергетическом секторе.

7. Еще одно обязательное условие для набора скорости экономического роста — это макростабилизация. Многое было сделано в этом направлении за последние годы, но необходимо сохранить достигнутое и продолжить реформу.

Экономический рост — это реформы, реформы — это инвестиции, а инвестиции — это доверие. Украине нужно стать страной, которой смогут доверять иностранные инвесторы. Тогда 7%-й рост ВВП станет реальностью.