Ещё
У Украины есть потенциал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Украины есть потенциал 

ИноСМИ 52 минуты назад
Фото: ИноСМИ
Проведя на Украине более трех лет, я пришел к убеждению: у этой страны есть потенциал для уверенного экономического роста на 6 — 7% в год минимум. Что для этого нужно сделать?
1. Самое важное: это изменение имиджа страны через ускорение реформ в ключевых сферах, что позволит привлечь намного больше прямых иностранных инвестиций, чем сегодня.
2. Существуют эмпирические свидетельства тому, что для роста ВВП на 6 — 7% стране необходим уровень инвестиций от 25% ВВП, но лучше даже 30%. Сегодня уровень инвестиций на Украине составляет 15% ВВП. Чтобы его увеличить до 25%, нужно ежегодно вливать в экономику на 10 миллиардов долларов больше.
Первый возможный источник инвестиций — это государственные инвестиции, которые сейчас на Украине минимальные — всего 1,5% ВВП. При том что в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) они в среднем составляют 3%. Кроме того, госинвестиции на Украине малоэффективны. Пространства для увеличения этих инвестиций не так много из за напряженной ситуации в сфере госфинансов, где необходимо сокращать бюджетный дефицит.
Второй возможный источник — кредиты банковского сектора. Но инфляция до сих пор довольно высокая, а права кредиторов защищены плохо. При этом уровень неработающих кредитов намного выше желаемого показателя. Так что быстро добиться успехов в привлечении банковских кредитных ресурсов в экономику довольно сложно.
Поэтому остается третий, единственный реальный и полноводный источник — прямые иностранные инвестиции. Привлечь их можно довольно быстро.
В 2016 — 2017 годах приток прямых иностранных инвестиций составлял 1,5 миллиарда долларов ежегодно, что намного меньше, чем до революции достоинства. В 2010 — 2013 годах этот показатель насчитывал 5,5 миллиарда долларов в год.
3. Самое большое препятствие для инвестиций, в частности для иностранных — очень плохая защита прав собственности. Это нужно решить.
4. Необходимо добиться прогресса в приватизации гос¬компаний и провести реформу государственных предприятий.
5. Не может быть здоровой экономика без открытия рынка сельскохозяйственной земли.
6. Украине стоит довести до конца реформу в энергетическом секторе.
7. Еще одно обязательное условие для набора скорости экономического роста — это макростабилизация. Многое было сделано в этом направлении за последние годы, но необходимо сохранить достигнутое и продолжить реформу.
Экономический рост — это реформы, реформы — это инвестиции, а инвестиции — это доверие. Украине нужно стать страной, которой смогут доверять иностранные инвесторы. Тогда 7%-й рост ВВП станет реальностью.
Иван Миклош, экс-министр финансов Словакии, сопредседатель Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR)
ИноСМИ: последние новости
Китай наносит ответный удар по США в торговой войне Китай победил США? Мы ведем счет Европа в панике: Трамп разрушает мировую торговлю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Атака в Мюнстере потрясла Меркель228
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй388
Калоев обвинил Нагиева во вранье90
Небензя прокомментировал новые факты в деле Скрипаля54
Россия раскритиковала ноту МИД Британии60
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение