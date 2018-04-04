Ещё
Китай: мы отвечаем США на попытки навредить нам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай: мы отвечаем США на попытки навредить нам 

Вести.Ru 4 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Фото: Miguel Candela/Global Look Press/ZUMA Press
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Власти Китая заявили о том, что будут принимать ответные меры при любых попытках со стороны США навредить национальным интересам Китая. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил заместитель министра финансов Китая Чжу Гуанъяо, прокомментировав ранее принятые меры о повышении тарифов на ряд товаров из США, в частности, соевых бобов. «Мы ценим наши отношения с фермерами США, но при этом мы очень обеспокоены теми субсидиями, которые они получают от американских властей. Это наносит ущерб интересам фермеров Китая. Мы обязаны принимать ответные действия, когда кто-то наносит ущерб нашим интересам. Мы нуждаемся в поставках американской сои, Китай крупнейший в мире потребитель соевых бобов. Но при этом, в мире много стран, которые могут увеличить экспорт сои в Китай. Никому не стоит рассчитывать, что Китай „проглотит“ любые действия, которы наносят ущерб нашим законным интересам. Это принцип, который мы должны соблюдать. Администрации США пора вернуться к нормальной процессу переговоров, возобновить реальный диалог с Китаем».
Вести.Ru: последние новости
ЕС и ЕК не поддержат "Северный поток-2" Дерипаска: основания для моего включения в санкционный список США смешны и абсурдны США расширили санкции против России, а ЕС - против КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй284
Калоев обвинил Нагиева во вранье33
В ФРГ увидели «тройную пользу» для РФ от санкций США112
В Кузбассе произошло новое ЧП1
Мужчина четыре часа умирал в 100 метрах от больницы122
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение