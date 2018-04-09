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КНДР заявила США о готовности к денуклеаризации
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КНДР заявила США о готовности к денуклеаризации 

Вести Экономика 31 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Северная Корея сообщила Соединенным Штатам, что готова обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова во время встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, заявил официальный представитель США.
У представителей двух стран недавно были секретные встречи, передает Reuters. Во время таких контактов Пхеньян прямо подтвердил свою готовность провести беспрецедентный саммит, сообщил анонимный источник издания.
До сих пор Соединенные Штаты в основном полагались на уверенность Южной Кореи в намерениях Кима.
Как писали «Вести. Экономика», лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сказал китайскому президенту Си Цзиньпину на встрече в Пекине на прошлой неделе, что он согласен вернуться к шестисторонним переговорам по ядерной программе и ракетным испытаниям своей страны.
Отношения между Пекином и Пхеньяном улучшились по итогам визита Кима в КНР, а китайская сторона заявила, что северокорейский лидер подтвердил приверженность к денуклеаризации.
Согласно документам, опубликованным после встречи лидеров КНР и Северной Кореи, Ким сказал Си, что он согласился возобновить шестисторонние переговоры, которые в последний раз проводились в 2009 году.
Северная Корея ранее периодически заявляла, что проводит ядерные и ракетные испытания в ответ на агрессию со стороны США. Отмечается, в мирных переговорах заинтересованы обе Кореи, США, Россия, Япония и Китай.
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