КНДР заявила США о готовности к денуклеаризации

У представителей двух стран недавно были секретные встречи, передает Reuters . Во время таких контактов Пхеньян прямо подтвердил свою готовность провести беспрецедентный саммит, сообщил анонимный источник издания.

До сих пор Соединенные Штаты в основном полагались на уверенность Южной Кореи в намерениях Кима.

Как писали «Вести. Экономика», лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сказал китайскому президенту Си Цзиньпину на встрече в Пекине на прошлой неделе, что он согласен вернуться к шестисторонним переговорам по ядерной программе и ракетным испытаниям своей страны.

Отношения между Пекином и Пхеньяном улучшились по итогам визита Кима в КНР , а китайская сторона заявила, что северокорейский лидер подтвердил приверженность к денуклеаризации.

Согласно документам, опубликованным после встречи лидеров КНР и Северной Кореи, Ким сказал Си, что он согласился возобновить шестисторонние переговоры, которые в последний раз проводились в 2009 году.