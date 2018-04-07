Узбекистан спустя шесть лет возобновил поставки газа в Таджикистан — ТВ

ТАШКЕНТ, 7 апр /ПРАЙМ/. Узбекистан возобновил поставки газа в Таджикистан , на первоначальном этапе топливом будут обеспечены приграничные районы соседней страны, сообщает в субботу телеканал «Узбекистан 24».

Поставки газа в Таджикистан Узбекистан прекратил в 2012 году.

"Сегодня начались поставки газа в Таджикистан благодаря договоренностям, достигнутым между главами двух государств. Работы (по возобновлению поставок — ред.) были проведены в кратчайшие сроки", — говорится в сюжете телеканала.

По данным телеканала, поставляемый в Таджикистан газ позволит полностью обеспечить голубым топливом Турсунзадевский район соседней страны, в ближайшей перспективе планируется расширить охват снабжения таджикских приграничных территорий.

Поставки газа будут осуществляться по двум ниткам газопровода «Музрабад-Душанбе» пропускной способностью 125 тысяч кубометров газа в час, уточняет «Узбекистан 24».

Контракт по купле-продаже природного газа на 2018 год был подписан главами ОАО «Таджиктрансгаз» и АО «Узтрансгаз» в рамках госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе в начале марта. В рамках контракта будет поставлено около 126 миллионов кубометров природного газа на общую сумму 15,1 миллиона долларов. В первую очередь газом будут обеспечены промышленные предприятия Таджикистана.