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Экспорт товаров из Египта в Россию вырос по итогам 2017 года на треть
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Экспорт товаров из Египта в Россию вырос по итогам 2017 года на треть 

Прайм 52 минуты назад
Фото: Прайм
Объем поставок египетских товаров в Россию в прошлом году вырос на 35%, заявил министр промышленности и торговли страны Тарик Кабиль.
По его словам, всего по итогам года в Россию было поставлено товаров на $504,6 млн против $374,1 млн в 2016 году.
Больше всего в Россию в абсолютном значении было экспортировано овощей и фруктов (на $375,5 млн, рост — 39%). Кроме того, лидером роста объема экспорта в относительном выражении стала сфера поставок бытовых товаров — на 600%, до $28,3 млн и продуктов питания — 115% (рост до $21 млн).
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